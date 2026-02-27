FOTO Cijeli Split je na Žnjanu, predivne cure šetaju uz more: "Mužjake, a ne metroseksualce"

Split se u petak rastopio na 15 °C, a sunčano i toplo vrijeme izmamilo je veliki broj ljudi na Žnjan, gdje su mnogi proveli popodne u šetnji, opuštanju i druženju - od najmlađih do starijih generacija.

Uz miris mora i šum valova, šetnica na Žnjanu bila je puna šetača i sportaša, mnogi su uživali u kavi na otvorenom, dječja kolica, bicikli i romobili ispunili su prolaznike dok su valovi obasjavali plažu. U mnoštvu se moglo vidjeti i mnogo mladih cura među kojima su se kroz šalu čuli komentari da “žele mužjake, a ne metroseksualce”.

Pitanje koja je šetnica popularnija, Žnjan ili Riva, ovog je popodneva postalo tema mnogih razgovora.

U galeriji fotografija može se vidjeti kako su građani iskoristili prekrasan dan, šetajući uz more, igrajući se i okupljeni uz kafiće i klupe koje gledaju na plavetnilo Jadrana. Žnjan je, barem danas, bio omiljena točka za druženje i bijeg od gradske vreve, pokazujući da ova splitska šetnica ima svoj šarm koji jednako toliko privlači kao i povijesna Riva.