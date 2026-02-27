Nova regulacija na A1 kod Splita: Zatvara se dionica od Biska do čvora Split u smjeru Zagreba

Od ponedjeljka, 2. ožujka, počinje nova faza radova na rekonstrukciji i dogradnji čvora Split na autocesti A1, zbog čega se uvodi izmijenjeni režim prometa za vozače koji iz smjera Dubrovnika putuju prema Zagrebu, izvijestile su Hrvatske autoceste

Zbog izvođenja zahtjevnih radova, koji uključuju izradu središnjeg stupa nadvožnjaka u središnjem pojasu autoceste, montažu teške cijevne skele, postavljanje glavnih nosača te betoniranje kolničke ploče i poprečnih nosača, zatvara se dionica autoceste A1 između čvora Bisko i čvora Split u smjeru Zagreba.

Kako će se odvijati promet iz smjera Dubrovnika?

Sva vozila koja iz smjera Dubrovnika putuju prema Zagrebu ili Splitu izlazit će na čvoru Bisko. Dalje se promet preusmjerava državnim i županijskim cestama (D220 – Ž6260 – ŽC6145 – D1) prema kružnom toku D1 – Ž6145 u Dugopolju.

Vozači potom mogu:

preko naplatne postaje Dugopolje ponovno se uključiti na autocestu A1 u smjeru Zagreba, ili

nastaviti državnom cestom D1 prema ulazu u Split.

Na čvoru Bisko neće biti moguće uključivanje na autocestu A1 u smjeru Zagreba.

Što ostaje nepromijenjeno?

Smjer Split – Dubrovnik odvija se bez ograničenja.

Promet u smjeru Split – Zagreb odvija se prema postojećem režimu, gdje se u zoni čvora Split vodi dvosmjerno preko izlazne rampe Zagreb–Split, nakon čega se vozila vraćaju na kolnik u smjeru Zagreba.

U smjeru Zagreb – Dubrovnik vozila izlaze na čvoru Split, prolaze naplatnu postaju Dugopolje, polukružno se okreću na kružnom toku (D1 – Ž6145) te se ponovno uključuju na autocestu prema Dubrovniku.

Moguće gužve do lipnja

Tijekom trajanja privremene regulacije očekuju se povremeni zastoji i kolone, osobito na naplatnim postajama Bisko i Split te na obilaznim državnim i županijskim cestama.

Radovi na čvoru Split trebali bi trajati do 12. lipnja 2026. godine.