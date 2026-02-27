VIDEO Naša pjevačica iznenadila videom: "Tri mjeseca se borim da li ovo objaviti..."

Lana Jurčević podijelila je s pratiteljima vrlo emotivan trenutak objavivši fotografiju ultrazvuka svog drugog djeteta. Pojasnila je da je dugo razmišljala treba li uopće objaviti snimku.

"Ja se nadam da me nakon ovog videa neće proglasiti ludom, jer se već tri mjeseca borim sama sa sobom da li ovo objaviti", priznala je.

Pokazujući ultrazvuk, dodala je: "Ovo je moja beba, a ovo su obrisi lica iz profila nekoga tko me toliko podsjeća na...", aludirajući na to da je u obrisima prepoznala lik Isusa.

Objava je odmah izazvala brojne reakcije pratitelja, od poruka podrške do iznenađenja.

"Prelijepo", "Baš slatko", "Nisi luda. Dragi Bog ga čuva i pazi", "Nešto najljepše što sam vidjela", pisali su pratitelji.