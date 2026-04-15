Opasna scena kod Koteksa: Stranac usred noći vozio u suprotnom smjeru

Još jedna opasna situacija u prometu zabilježena je sinoć u Splitu. Kako nam javlja čitatelj, u Ulici kralja Zvonimira, pored Koteksovog nebodera, vozač stranih registracija kretao se u suprotnom smjeru, čime je ozbiljno ugrozio ostale sudionike u prometu.

Prema riječima našeg čitatelja, uspio mu je prepriječiti put i tako spriječiti moguću nesreću.

"Sinoć je stranac vozio u kontra smjeru. Prepriječio sam mu put i spriječio da netko ne nastrada. Još je bio drzak i ljutio se na mene, a iz inata mi je upalio duga svjetla", ispričao nam je čitatelj.

Dodaje kako ovakve situacije nisu rijetkost, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada je u gradu pojačan promet i veći broj stranih vozača.

"Ljeti se ovakve stvari često događaju na potezu oko Bačvica, u Zvonimirovoj ulici, a i kod Popaja na Pojišanu znaju stranci voziti u krivom smjeru", upozorava.