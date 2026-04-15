Uhićene dvije osobe na omiškom području: Sumnja se na ugrožavanje okoliša otpadom i pustošenje šuma

Na omiškom području jutros, 15. travnja 2026. godine, uhićene su dvije osobe zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela ugrožavanja okoliša otpadom i pustošenja šuma, izvijestila je policija. Riječ je o dijelu višemjesečnog istraživanja kaznenih djela onečišćenja okoliša koje zajednički provode Služba općeg kriminaliteta Policijske uprave splitsko-dalmatinske i Općinsko državno odvjetništvo u Splitu.

Pretrage na više lokacija

U sklopu akcije policijski službenici obavljaju pretrage doma i drugih prostorija koje koriste osumnjičenici. Istodobno se na području Čisle, Zvečanja i Kostanja provodi i pretraga zemljišta kojim se osumnjičenici koriste.

Na terenu su, uz policijske službenike i zamjenike Općinskog državnog odvjetništva u Splitu, i djelatnici Državnog inspektorata, odnosno Službe za zaštitu okoliša i Službe šumarske inspekcije, zatim djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, ovlašteni geodet te predstavnici Grada Omiša i njihovih tvrtki.

Slijedi kriminalističko istraživanje

Tijekom dana nad uhićenim osobama provodit će se kriminalističko istraživanje, nakon čega će biti privedene pritvorskom nadzorniku.