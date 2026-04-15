Oprez na cestama diljem Hrvatske: mokri kolnici, magla i radovi usporavaju promet

Vozače u srijedu na cestama diljem Hrvatske dočekuju mokri ili vlažni i skliski kolnici, a dodatne poteškoće stvaraju magla, odroni i pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Poseban oprez potreban je na cestama kroz gorje te duž Jadranske magistrale, gdje su mogući odroni. Iz nadležnih službi upozoravaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.

Izvanredni događaji dodatno otežavaju promet

Na autocesti A2 Zagreb–Macelj između čvorova Krapina i Đurmanec zabilježena je životinja na kolniku, srna, zbog čega se promet odvija uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. Usporeno, uz povremene zastoje, vozi se i na zagrebačkoj obilaznici, odnosno na autocesti A3 između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok, i to u oba smjera.

Najveći problemi na A1, A3 i A4

Na autocesti A1 Zagreb–Split–Dubrovnik i dalje su na snazi brojna ograničenja. Do 12. lipnja zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a promet se preusmjerava obilaznim pravcima. Također, do 17. travnja kroz tunel Mala Kapela prometuje se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi, dok se zbog radova između čvorova Žuta Lokva i Otočac na dijelu trase promet vodi dvosmjerno jednim kolnikom. Na A3 Bregana–Lipovac više je aktivnih zona radova. Zatvoreni su pojedini izlazni krakovi na čvorovima Lužani i Slavonski Brod zapad, a na više dionica promet se odvija suženim trakama ili samo jednim prometnim trakom. Dodatno, tijekom noći s 15. na 16. travnja između čvorova Kutina i Popovača u smjeru Bregane bit će prekinut promet zbog testiranja novog sustava naplate cestarine.

Na A4 Goričan–Zagreb također se najavljuju noćna zatvaranja. U noći s 15. na 16. travnja bit će zatvorena dionica između čvorova Ludbreg i Varaždin, dok se u zoni naplatne postaje Breznički Hum očekuju višekratna kratkotrajna zaustavljanja. Ujedno od 15. travnja počinju i radovi sanacije kolnika u zoni čvora Zagreb istok u smjeru Goričana, zbog čega se očekuju kolone u oba smjera.

Radovi i ograničenja i na ostalim autocestama

Na autocesti A6 Rijeka–Zagreb zbog radova na više dionica promet se vodi dvosmjerno suženim kolnicima, a moguće su i kraće kolone, osobito u smjeru Zagreba. Najavljena su i kratkotrajna noćna zaustavljanja prometa na nekoliko dionica između Orehovice, Čavli, Kikovice, Vrbovskog i Bosiljeva.

Na A7 Rupa–Rijeka u noćima 15./16. i 16./17. travnja od 22 do 5 sati bit će zatvorena dionica između čvorova Škurinje i Orehovica u oba smjera, uz obilazak kroz grad Rijeku. Na Istarskom ipsilonu radovi na izgradnji punog profila autoceste A8 i dalje traju, pa se promet odvija suženim kolnikom i pomoćnim trakama, uz posebnu regulaciju na dionici tunel Učka–čvor Matulji.

Brojna zatvaranja i na državnim cestama

Poteškoće su prisutne i na nizu državnih cesta. Na brzoj cesti Solin–Klis promet se do 1. svibnja odvija dvosmjerno kolnikom u smjeru Splita. Radovi i zatvaranja na snazi su i na cestama DC2, DC26, DC29, DC34, DC38, DC44, DC75 i DC121, dok su na pojedinim dionicama uvedene zabrane za teretna vozila zbog oštećenja mostova ili lošeg stanja kolnika. Na Jadranskoj magistrali vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova, a u noćima 15./16. i 16./17. travnja bit će zatvorena dionica između čvorova Prapratno i Zaton Doli.

Među težim ograničenjima ističu se i zatvaranje ceste DC512 Makarska–Ravča iznad tunela Stupica do daljnjega, kao i zabrane za teretna vozila na više mostova i graničnih prijelaza. Na više autocesta i narednih dana predviđena su kratkotrajna zaustavljanja prometa zbog uključivanja i prolaska izvanrednih prijevoza. To se osobito odnosi na zonu čvora Zagreb zapad na A3, ali i na dionice prema Maclju, Bregani i Goričanu, gdje se očekuju višekratna zaustavljanja u noćnim terminima.

Krajem mjeseca zatvaranja na Krku zbog biciklističke utrke

Vozači trebaju računati i na dodatna ograničenja 25. travnja na otoku Krku zbog održavanja biciklističke utrke „3. Krk Granfondo Falkensteiner Punat“. Tijekom prijepodneva i ranog poslijepodneva bit će zatvorene brojne dionice na području Punta, Omišlja, Čižića, Vrbnika i Baške.

Vozačima apel na oprez

S obzirom na velik broj radova, privremene regulacije prometa i nepovoljne vremenske uvjete, vozačima se savjetuje da prije polaska provjere stanje na cestama i planiraju putovanje s mogućim kašnjenjima. Poseban oprez potreban je na autocestama, obilaznicama i dionicama kroz gorje te uz obalu, gdje su kolnici skliski, a promet mjestimice usporen.