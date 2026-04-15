Ivana Mišerić je shrvana: "Ostala sam sama"

Radijska voditeljica Ivana Mišerić podijelila je s pratiteljima emotivnu vijest da je uginula njezina dugogodišnja ljubimica Frida. Tužnu objavu objavila je na društvenim mrežama, uz fotografije i oproštajne riječi koje su dirnule brojne pratitelje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivana Miseric (@ivana_miseric)

Emotivan oproštaj

U objavi je dala naslutiti koliko joj je Frida značila tijekom godina koje su provele zajedno. Njezine riječi otkrile su koliko joj teško pada gubitak psa koji joj je bio važan dio života i svakodnevice.

Mišerić je opisala i prazninu koju je Fridin odlazak ostavio iza sebe, ističući da joj je posebno teško prihvatiti svakodnevicu bez vjerne suputnice. Ispod objave ubrzo su se počele nizati poruke podrške i sućuti. Pratitelji su joj u komentarima izrazili suosjećanje i poslali riječi utjehe u trenucima osobne tuge.

Teško životno razdoblje

Ova tužna vijest dolazi u razdoblju velikih promjena u životu Ivane Mišerić. Osim osobnog gubitka, iza nje je i razdoblje poslovnih promjena, pa je oproštaj od Fride dodatno obilježio emotivan period u njezinu životu.

