Službeno! Robert Graf novi je sportski direktor Hajduka

Robert Graf novi je sportski direktor Hajduka te će na toj poziciji zamijeniti Gorana Vučevića. Gospodin Graf stiže nakon što je sporazumno raskinuo ugovor s poljskim klubom Lks Lodz u kojem je u posljednje dvije godine obnašao funkciju potpredsjednika za sport, objavio je HNK Hajduk Split.

Rođen je 7. svibnja 1980. godine u Wroclawu u Poljskoj, a upravo za rodni grad vezani su i počeci njegove karijere u nogometu. Radio je kao trener mlađih kategorija Slaska iz Wroclawa, zatim je dvije i pol godine iskustvo stjecao sudjelovanjem u razvojnim projektima poljskog nogometnog saveza (grassroots), a nakon toga preuzeo je poziciju voditelja Akademije Lechije Gdanjsk.

Prvi posao sportskog direktora preuzeo je 2018. godine u klubu Olimpia Grudziadz koji se natjecao u trećem razredu poljskog nogometa te je iste sezone izborio promociju u viši rang. U domaćoj javnosti ta godina ostala je zapisana kao ona u kojoj je klub uspio provesti identifikaciju talenata i izgraditi kompetitivan sustav unatoč ograničenim sredstvima. U lipnju 2019. stiže u Wartu iz Poznana, jedan od tradicionalnih poljskih klubova. Tamo se zadržao do 2021. godine, a klub se najprije nakon 25 godina vratio u Ekstraklasu, da bi 2021. godine završio na petom mjestu prvenstvene tablice, ostvarivši time najbolji rezultat u posljednjih 70 godina.

Javnost će ga upoznati u subotu

Najveće uspjehe u dosadašnjoj karijeri doživio je u Rakowu iz Czestochowe gdje je kao sportski direktor od 2021. do 2023. godine bio jedan od kreatora najvećeg klupskog uspjeha u povijesti. Rakow je u tom razdoblju osvojio naslov prvaka, kup i superkup Poljske.

U ožujku 2024. godine preuzeo je ulogu potpredsjednika za sport U LKS Lodzu koji je u trenutku njegovog odlaska već bio na ispadanju iz najvišeg ranga natjecanja te se tamo zadržao do danas. S poljskim drugoligašem dogovorio je sporazumni raskid ugovora te preuzima ulogu sportskog direktora našeg Kluba, objavio je HNK Hajduk Split.

"Gospodin Graf javnosti će biti predstavljen na konferenciji za medije koja će se održati u subotu, a večeras od 19:11 na HDTV i YouTube kanalu Hajduka pogledajte ekskluzivni razgovor i prve dojmove novog sportskog direktora", javlja Hajduk.