Potres u hrvatskom judu: Savez istražuje moguće nepravilnosti i tvrdi da vrh nije bio uključen

Hrvatski judo savez objavio je priopćenje nakon medijskih napisa o navodnoj nepravilnoj potrošnji, uključujući i kupnju vozila koja se povezuje sa Savezom u razdoblju od 2021. do 2022. godine. U priopćenju poručuju kako dosadašnje objave, prema njihovu stavu, ne prikazuju u cijelosti stvarno stanje te upozoravaju da selektivno iznošenje informacija može dovesti do pogrešnih zaključaka.

Pročešljava se razdoblje od 2020. do 2024. godine

Iz Saveza navode kako se sporne radnje i financijske transakcije odnose na vrijeme kada su određene operativne funkcije obnašali bivši zaposlenici, koji danas više nisu dio Hrvatskog judo saveza. Ističu i da su organizaciju napustile još neke osobe koje su mogle imati pristup dokumentaciji i transakcijama. Ujedno poručuju da su već krenuli u utvrđivanje mogućih nepravilnosti vezanih uz 2021. i 2022. godinu, ali i da su pokrenuli dodatnu, temeljitu provjeru šireg razdoblja, od 2020. do 2024. godine. Za četvrtak je najavljena i sjednica Upravnog odbora, nakon koje bi javnost trebala doznati više o zaključcima.

"Vodstvo nije sudjelovalo u odlukama koje su predmet objava"

U priopćenju Hrvatski judo savez naglašava kako posluje transparentno i u skladu sa zakonima Republike Hrvatske te tvrdi da sporne transakcije i moguće nepravilnosti nisu vidljive iz dokumentacije kojom trenutno raspolažu. Istodobno ističu da su svi sponzorski i donacijski ugovori uredno ispoštovani, a kao potvrdu rada Saveza navode i sportske rezultate te međunarodna priznanja u organizaciji natjecanja i događanja.

Posebno naglašavaju kako "tadašnje ni sadašnje vodstvo" nije bilo uključeno u odluke i aktivnosti koje su sada predmet medijskih objava. Savez navodi da u cijelosti surađuje s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, kao i s drugim nadležnim i istražnim tijelima. Poručuju da će, utvrde li se nepravilnosti, biti poduzete odgovarajuće mjere u skladu s važećim propisima.

Time se, barem prema tonu priopćenja, želi poslati poruka da aktualno vodstvo nije zainteresirano zataškavati eventualne propuste, nego ih rasvijetliti i spriječiti da se slične situacije ubuduće ponove.

Apel medijima

U završnom dijelu priopćenja Hrvatski judo savez pozvao je medije na odgovorno izvještavanje i dodatni oprez pri provjeri izvora. Navode kako dio informacija može dolaziti od bivših zaposlenika te pozivaju novinare da kritički preispitaju motive i vjerodostojnost materijala koji im se dostavljaju.

Istodobno poručuju kako vjeruju da mediji djeluju u interesu javnosti i sporta, ali i najavljuju da zadržavaju pravo poduzeti daljnje korake radi zaštite ugleda i interesa Saveza. Dok su provjere i moguće istrage još u tijeku, dodatne detalje zasad ne žele iznositi.