Pub kviz na engleskom u Splitu: Dean Kotiga vodi večer, a donacije idu Udruzi Down Syndrome 21

U sklopu projekta Science Comes to Town i Erasmus Generation Meeting Split 2026 otvorene su prijave za pub kviz koji će se održati 17. travnja od 19 do 21.30 sati u Baraka BBQ & Brew Baru, na adresi Vukovarska ulica 35C u Splitu.

Kviz će se održati na engleskom jeziku, a vodit će ga poznati kvizaš Dean Kotiga. Sudjelovanje je besplatno, dok će sve prikupljene donacije biti usmjerene Udruzi Down Syndrome 21 Split. Za sudjelovanje je potrebna pojedinačna prijava putem poveznice za registraciju, pri čemu organizatori napominju da jedna osoba ne može prijaviti cijeli tim, već se svaki sudionik mora registrirati zasebno.

Split domaćin velikog europskog studentskog susreta

Pub kviz dio je programa Erasmus Generation Meetinga (EGM), najveće konferencije studentske organizacije u Europi koja okuplja institucije, Erasmus+ alumnije i studentske predstavnike iz cijele Europe i šire s ciljem oblikovanja budućnosti mobilnosti mladih.

Split je ove godine domaćin jubilarnog, petog izdanja EGM-a, koji se prvi put održava u Hrvatskoj. Ranija izdanja održana su u Portu, Bukureštu, Sevilli i Anconi. Iza Erasmus Generation Meetinga stoji Erasmus Student Network (ESN), jedna od najvećih studentskih organizacija u Europi, poznata po radu s međunarodnim studentima i jačanju solidarne studentske zajednice. ESN Split djeluje pod okriljem Sveučilišta u Splitu i Ureda za međunarodnu suradnju te pruža podršku stranim studentima koji za svoju Erasmus destinaciju biraju upravo Split.

Ovogodišnji EGM održava se pod krovnom temom “Razvoj vještina kroz studentsku mobilnost”, uz slogan “Port of Mobility, Gateway to Skills”. Program uključuje radionice, panel-rasprave i društvene aktivnosti usmjerene na razmjenu znanja, umrežavanje i međukulturni dijalog.

U okviru programa predviđena su jutarnja plenarna događanja u dvorani Gripe, paralelne sesije i radionice na splitskom Sveučilištu, kao i poster sesije te EGM EXPO, koji će biti otvoren i za lokalne studente i mlade. Svi zainteresirani, uključujući i srednjoškolce, 17. i 18. travnja moći će posjetiti splitski Kampus kako bi se informirali o mogućnostima studiranja i mobilnosti, ali i iskoristili priliku za povezivanje s potencijalnim budućim poslodavcima.

Science Comes to Town povezuje znanost i građane

Projekt Science Comes to Town međunarodna je inicijativa financirana kroz program Obzor Europa, a cilj joj je povezivanje znanosti i građana kroz godinu dana javnih događanja i interaktivnih aktivnosti u tri europska grada – Splitu, Kielu i Brestu.

Kroz više od tisuću aktivnosti i uz sudjelovanje više od 70 partnera, gradovi sudionici trebali bi postati mjesta susreta znanosti i građana. Program obuhvaća festivale, radionice, rasprave i različite kreativne formate, a očekuje se sudjelovanje više od 1,5 milijuna građana. Glavni partneri projekta u Hrvatskoj su Grad Split, Sveučilište u Splitu, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i Institut za oceanografiju i ribarstvo. Među pridruženim partnerima nalaze se Gradska knjižnica Marka Marulića, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Fotoklub Split, Kino klub Split, Jedriličarski klub Zenta, Udruga za robotiku Inovatic i Zajednica tehničke kulture grada Splita.