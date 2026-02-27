Teška prometna kod Kroma, velika je gužva

Na raskrižju kod Kroma danas je došlo do prometne nesreće, a na terenu su policija i djelatnici hitne medicinske pomoći.

Prema prvim informacijama s mjesta događaja, na tom dijelu ceste stvorile su se velike gužve, a promet se odvija otežano. Zastoji su zabilježeni ne samo na samom raskrižju, već i u okolnim ulicama.

Kako nam je policija potvrdila, došlo je do pada s motora. Dojavu su primili u 10:55. Provodi se očevid i osigurava mjesto događaja. Prema prvim informacijama, ne bi se trebalo raditi o teškim ozljedama.

Vozačima se savjetuje oprez i, ako je moguće, korištenje alternativnih pravaca dok se promet u potpunosti ne normalizira.