Hrvatska slavila nad Njemačkom u Zagrebu 93:88: Šarić i Hezonja predvodili pobjedničku seriju u dramatičnoj završnici

Hrvatski košarkaši pobijedili su Njemačku u Zagrebu s 93:88 u 3. kolu prvog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Isti rivali će se u nedjelju sastati u Bonnu. Hrvatska ima sve tri pobjede, Njemačka dvije, Izrael jednu, a Cipar je bez pobjede. Tri od četiri reprezentacije prenijet će međusobne rezultate u drug krug.

U rasprodanom Košarkaškom centru Dražen Petrović prednost je selila s jedne na drugu stranu. Njemačka je prvu četvrtinu zaključila serijom 9:0 za 26:20. Držali su je do 40:34 kad su naši odgovorili serijom 8:2, a Nijemci uzvratili sa 7 poena u nizu. U trećoj četvrtini su naši okrenuli 46:53 na 56:55. Na otvaranju četvrte četvrtine je Hrvatska došla do svoje najveće prednosti – 78:72, pa 81:74 i 83:76. Gosti su se vratili s 8 uzastopnih poena, pa naši odgovorili istom mjerom, od 83:84 do 91:84. U završnici je Luka Božić „ukrao” dvije lopte i pogodio dva slobodna bacanja.

Dario Šarić, „otpisan” iz NBA lige, zabio je 23 poena uz 7 skokova. Mario Hezonja, koji je večer prije dao 16 poena u pobjedi Reala 93:70 protiv Bayerna u Euroligi i sletio u Zagreb nekoliko sati prije utakmice, u pobjedu je ugradio 21 poen i 5 asistencija. Po 15 poena su postigli Badžim i Smith. Njemačku su predvodili Krämer (rođen u Slovačkoj, domovini svoje majke) s 22 poena i 8 skokova, Thiemann sa 17 poena i 6 skokova te Kayil s 15 poena i 5 skokova.