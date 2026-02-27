Dalić ga još nije pozvao u reprezentaciju, ali susjedi mu nude sve: "Radimo na njegovom dovođenju"

Franko Kovačević brzo se nametnuo u novoj sredini i ostavio vrlo dobar prvi dojam nakon dolaska u Ferencvaroš. Hrvatski napadač preselio je u Mađarsku nakon odličnih izdanja u dresu Celje, a aktualni mađarski prvak za njegov je transfer izdvojio oko tri milijuna eura. U prvih pet nastupa Kovačević je već triput zatresao mrežu, što nije prošlo nezapaženo ni izvan klupskih okvira, piše gol.hr.

Takav start potaknuo je i špekulacije vezane uz njegov reprezentativni status. Naime, Kovačević je nedavno otvoreno govorio o svojim obiteljskim korijenima, istaknuvši povezanost s Mađarskom.

„Obitelj moje bake s majčine strane dolazi iz Mađarske. Ja sam rođen u Koprivnici, gradu koji je veoma blizu granice s Mađarskom“, rekao je napadač.

"Radimo na njegovom dovođenju"

Ta je izjava ubrzo došla i do mađarskog izbornika Marco Rossi, koji nije skrivao da Savez razmatra mogućnost njegova priključenja nacionalnoj selekciji.

„Da, upoznat sam s tim da može igrati za Mađarsku“, kazao je Rossi pa dodao:

„Pratim ga kao i sve druge igrače koji imaju mogućnost nastupa za Mađarsku. Nogometni savez radi na njegovom dovođenju. Nemamo apsolutno ništa za izgubiti ako pokušamo. Ništa ne prepuštamo slučaju, razmatramo koliko je moguće da se to ostvari.“

Kovačević se već izjasnio

Iako iz mađarskog tabora poruke djeluju optimistično, sam Kovačević je u prošlosti bio vrlo jasan kada se našao u sličnoj situaciji. Prije nekoliko mjeseci interes je pokazala i Slovenija, no tada je njegov odgovor bio nedvosmislen.

„Ja sam Hrvat i vidim samo mogućnost igranja za Hrvatsku. Zlatko Dalić je među najboljim izbornicima na svijetu. Uvjeren sam da poziva svakoga za koga misli da može pomoći. Dat ću sve od sebe i čekati poziv“, poručio je tada.

Ubrzo nakon toga Kovačević se doista pojavio na širem popisu izbornika Zlatka Dalića, ali zasad tek u statusu pretpoziva.