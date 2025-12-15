MAKARSKA Motociklist vozio pod utjecajem alkohola, završio na sudu

U subotu, 13. prosinca 2025.godine oko 00,20 sati policijski službenici Policijske postaje Makarska zaustavili su 46-godišnjeg vozača motocikla za kojeg je utvrđeno da sudjeluje u prometu iako je alkoholiziran. Izmjerena u je koncentracija od 0,54 g/kg, a odbio je obaviti testiranje na prisutnost droge u organizmu. Obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja motociklom iako nema položen vozački ispit za tu vrstu vozila, a motociklu je istekla valjanost prometne dozvole.

Muškarac je odveden na sud u žurnom postupku. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 20 dana, novčana kazna i zaštitna mjera zabrane upravljanja. Sud ga je kaznio novčanom kaznom od 1.970 eura i izrekao mu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom u trajanju od mjesec dana nakon čega je pušten na slobodu.

