Makarska među prvima u Hrvatskoj dobiva Plan upravljanja destinacijom, ključni dokument održivog turističkog razvoja

Turistička zajednica Grada Makarske danas je na javno savjetovanje uputila prijedlog Plana upravljanja destinacijom, ključni strateški dokument izrađen sukladno Zakonu o turizmu i smjernicama Ministarstva turizma i sporta.

Riječ je o dokumentu koji jasno postavlja smjer daljnjeg razvoja, s naglaskom na kvalitetu života stanovnika, očuvanje prostora i razvoj održive turističke ponude.

Makarska je među prvim gradovima u Hrvatskoj koji donose ovakav plan, čime potvrđuje kontinuitet promišljenog i odgovornog upravljanja turizmom. Posljednjih godina Grad sustavno provodi zaokret prema modelu koji stavlja fokus na kvalitetu, ravnotežu i dugoročnu vrijednost destinacije.

Mjere i aktivnosti definirane u Planu temelje se na analizi stvarnog stanja i Studiji nosivog turističkog kapaciteta, koja je pokazala da se Makarska nalazi u gornjim granicama održivosti u segmentima prometne, komunalne i turističke infrastrukture, osobito u kontekstu intenzivnog turističkog najma u stambenim zonama. Riječ je o izazovu s kojim se suočavaju brojne destinacije u Hrvatskoj i na Mediteranu, a koji zahtijeva promišljen i uravnotežen pristup.

Plan upravo zato donosi jasan okvir za daljnje upravljanje razvojem, s ciljem uspostavljanja ravnoteže između turizma i svakodnevnog života grada te stvaranja uvjeta za kvalitetne i odgovorne investicije koje dugoročno doprinose zajednici.

Ovaj dokument potvrđuje smjer koji Grad Makarska dosljedno gradi od 2021. godine – upravljanje razvojem umjesto stihijskog rasta, uz jasnu viziju i konkretne alate za provedbu.