Makarska kreće u uređenje Osejave: Zelena pluća grada postaju sigurnija i pristupačnija svima

Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović danas je predstavio projekt uređenja šetnice na Osejavi koji je potpisivanjem ugovora s izvođačem radova ušao u fazu realizacije. Na konferenciji za medije, kojoj su prisustvovali zamjenica gradonačelnika Antonia Radić Brkan, voditeljica projekta Marta Sumić, projektantica Branka Juras te nadzorni inženjer Ante Vekić, predstavljeni su ključni elementi projekta kao i očekivani rokovi izvedbe.

Istaknuto je kako je šetnica projektirana po načelu minimalne intervencije uz maksimalni doprinos kvaliteti života. Radovi obuhvaćaju uređenje postojećih pješačko-biciklističkih staza, ugradnju solarne rasvjete na ulaznom dijelu, uređenje 4 odmorišta s pogledom na more, uređenje dječjeg igrališta i vježbališta te postavljanje urbane opreme, a ulazi i izlazi u šetnicu opremit će se višenamjenskim elementima koji uključuju rampe i punktove za bicikle. Realizacijom projekta, Osejava postaje pristupačnija za širi krug korisnika: djecu, mlade, starije, slabije pokretne osobe, invalide i roditelje s dječjim kolicima.

Kao jedan od ključnih elemenata projekta navedeno je uvođenje nove hidrantske mreže uz postavljanje 8 novih nadzemnih hidranata duž koridora biciklističko-pješačke staze. Time Osejava po prvi put dobiva infrastrukturu koja omogućuje pravovremenu i učinkovitu intervenciju u slučaju požara, čime se štiti i sama park-šuma, ali i susjedna naselja.

„Osejava konačno dobiva ono što građani odavno priželjkuju: uređena i održiva zelena pluća Makarske koja ostaju javna i otvorena za sve. Ovaj projekt je dokaz da javni prostor može biti uređen bez devastacije, da se može privući europski novac bez kompromitiranja vrijednosti i da lokalna vlast može isporučiti projekte koji služe svima, a ne samo nekolicini,“ naglasio je Paunović.

Projekt uređenja Osejave sastavni je dio sustavnog uređenja Makarske. S obje strane rive, Osejava i Peškera zajedno čine zeleni pojas koji grad sustavno vraća građanima ulaganjem u postojeće zelene površine koje postaju sigurnije, pristupačnije i ljepše za sve koji ih posjećuju. U tijeku je i uređenje Peškere, još jednog koraka u izgradnji mreže javnih prostora koji potiču aktivan i zdrav život te privlače domaće posjetitelje i turiste održivim sadržajem.

Paunović je podsjetio na širi kontekst projekta: „Dok su se nekima planovi za betonske apart-hotele na osam katova na ulazu u park-šumu činili prihvatljivima, gradska uprava je zaustavila nekontroliranu gradnju, donijela izmjene prostornog plana i zaštitila zelene zone. Makarska se nalazi u razdoblju u kojem se jasno vide rezultati strateškog planiranja i odgovornog upravljanja - svakim projektom potvrđujemo da je Makarska lijepa jer je prirodna, i lijepa će ostati samo ako ju čuvamo,“ zaključio je.

Ukupna vrijednost radova iznosi 1,8 milijuna eura, od čega je 558.000 eura bespovratnih sredstava iz Interreg GreenPuls programa, dok ostatak osigurava Grad Makarska za hidrantsku mrežu i videonadzor. Projekt je dio prekogranične suradnje s regionalnim partnerima, usmjeren na zaštitu vodnih resursa i promicanje uređenja pješačko-biciklističkih staza.