U Makarsku stižu dva dvostruka europska prvaka

Hrvatski malonogometni prvak Novo Vrijeme u Makarskoj će od 28. listopada do 2. studenog ugostiti portugalski Sporting, kazahstanski Kairat Almaty i kosovsku Prištinu, odlučeno je ždrijebom Glavnog kruga UEFA Futsal Lige prvaka u švicarskom Nyonu. Tri od četiri momčadi ući će u osminu finala.

Novo Vrijeme je bilo u trećoj jakosnoj skupini, a unaprijed je određeno da će biti jedan od domaćina. Makarani su se u proteklim nastupima u europskoj futsal eliti tri puta iskazali kao sjajni organizatori, što je UEFA još jednom honorirala.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nositelj skupine 4 je Sporting, osvajač Lige prvaka 2019. i 2021. i pet puta doprvak Europe (2011., 2017., 2018., 2022. i 2023.) Stari je znanac Makarana, Portugalci su 2019. u Elitnom krugu u ruskom Tjumenju slavili 4:0, a 2022. u Glavnom krugu u Makarskoj 7:0.

Iz druge je jakosne skupine Makarane dopao Kairat koji se na vrh europskog futsala (na „brazilski” pogon”) popeo 2013. i 2015., a još dva puta je igrao finale – 2019. je izgubio baš od Sportinga, a prije dva mjeseca od španjolske Palme. Kazahstanci drugu godinu zaredom dolaze u Hrvatsku, lani su osvojili zagrebačku skupinu i n tom putu nadigrali i tadašnjeg hrvatskog prvaka Futsal Dinamo s 5:1 te lanjskog doprvaka Hrvatske, omiški Olmissum, s 1:0.

Iz posljednje je, četvrte jakosne skupine Novo Vrijeme dobilo kosovskog prvaka Prištinu. U toj bi utakmici hrvatski prvak trebao tražiti plasman među 16 najboljih. Sve više od toga bio bi veliki bonus.

Hrvatski je prvak u takozvanom Putu A iz kojeg, iz svake od četiri skupine s po četiri momčadi, samo najslabija otpada. U Putu B su također četiri skupine, ali samo pobjednici prolaze dalje. Prve utakmice osmine finala na rasporedu su 24. studenog, a uzvratne 5. prosinca. Četvrtfinale je u kalendaru 23. veljače i 6. studenog 2026., a završni turnir početkom svibnja sljedeće godine.

U Putu A su branitelj naslova, španjolska Palma, još 11 najbolje rangiranih momčadi prema koeficijentima te klubovi rangirani od 16. do 19. mjesta. U Putu B su momčadi od 12. do 15. i od 20. do 23. mjesta, te pobjednici 8 skupina Preliminarnog kruga čiji je ždrijeb također obavljen danas, a igrat će se od 26. do 31. kolovoza.