Makarska će biti neprepoznatljiva: Rivu čeka velika transformacija

Arhitekt Marko Murtić koji je Gradu Makarska do sada naplatio preko 96 tisuća eura za izradu projektne dokumentacije napravio je idejno rješenje za obvezni i za anketni dio uređenja gradske rive. Kako se navodi u polugodišnjem izvješću gradonačelnika za prvu polovicu ove godine, u postupku ishođenja posebnih uvjeta zaprimljene su tri obustave izdavanja – od strane HEP-a, Hrvatskih cesta i Hrvatskih voda.

Obustave HEP-a i HC-a uspješno su riješene kroz dodatnu komunikaciju i dostavu tražene dokumentacije, dok je postupak rješavanja obustave Hrvatskih voda još u tijeku, barem u trenutku zaključenja izvješća koje u petak ide pred gradske vijećnike.

Naime, Hrvatske vode su, kao uvjet za izdavanje posebnog uvjeta, zatražile izradu Elaborata zaštite okoliša te podnošenje zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, u svrhu zahvata rekonstrukcije gradske rive. Elaborat zaštite okoliša je izrađen te je predan Ministarstvu zaštite okoliša i zelena tranzicije vezano za zahtjev o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

U lipnju ove godine upućen je prijedlog Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije za izmjenu granice lučkog područja. Cilj je steći uvjete da se i Lučka uprava uključi u projekt kao suinvestitor. Domagoj Maroević, ravnatelj Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, potvrdio nam je da će proširiti granice lučkog područja.

– Imali smo sastanke s predstavnicima Grada i svakako ćemo se uključiti kao suinvestitor. Proširit ćemo taj dio da bude jedna prirodna lučka cjelina, no radi se o jako malom iznosu u kojem možemo sudjelovati, rekao je Maroević.

Podsjetit ćemo da je u kampanji za lokalne izbore Zoran Paunović rekao kako je realno da se projekt rive završi u sljedećem, dakle – trećem mandatu.

– To je dugoročan projekt. Trebat će ishodovati dozvole, pronaći financiranje, imamo tu i pitanje granice pomorskog dobra, a treba sačekati i da se izgrade garaže koje bi trebale rasteretiti promet u gradu, rekao je tad gradonačelnik.

Inače, podsjetit ćemo i da smo 2022. godine, prateći natječaj za projekt rive, pitali Društvo arhitekata Split koliko bi redizajn makarske rive mogao stajati. Tad nam je rečeno da se radi o skoro 50 milijuna kuna, što je ekvivalent projekta Peškera, no nema sumnje da bi današnje procjene bile znatno veće.

Činjenica je da se još uvijek ne zna koliko bi cijeli zahvat stajao, niti se može znati dok ne bude išla javna nabava. To je pak za sada prilično daleka budućnost.

Osim toga, sastavni dio projekta rive je i njezino zatvaranje, a zatvorit se ne može dok se ne riješe garaže. Otpada li garaža na Peškeri konačno ili ne, u kojoj su fazi alternative poput garaža na budućoj tržnici, još uvijek nije poznato, javlja Makarska Danas.