Majka već pet godina traži nestalog sina: Sad više od 60 ljudi tvrdi ga je vidjelo

Telefonski poziv uoči svitanja s prikrivenog broja, u kojem se čuo samo glas koji dvaput izgovara: "Mama, mama", prije nekoliko je dana primila Roberta Carassai, majka Alessandra Venturellija, mladića koji je prije pet godina nestao bez traga u Sassuolu, nedaleko od Bologne.

To, međutim, nije bio jedini poziv. S istog tipa anonimnog broja više je puta zvala tišina, a javio se i prevarant koji je pokušao iskoristiti njezinu očajničku potragu za sinom. Situacija se promijenila onog trenutka kada je, prema navodima talijanskih medija, dobila više od 60 dojava o mladiću u centru Torina koji jako podsjeća na njezina Alessandra – "uljudan, miran, ne traži novac, već nešto za pojesti".

Alessandro Venturelli, verifiche sull’ultima foto inviata alla madre: "Qualcuno mi chiama e resta in silenzio" https://t.co/rTnSdi3kIA — Fanpage.it (@fanpage) November 8, 2025

Zbog toga je prošlog tjedna osobno otputovala u Torino kako bi ga pokušala pronaći vlastitim očima. Potraga, na žalost, nije dala rezultata, ali joj je donijela novi val podrške, a s njom su krenuli i anonimni pozivi. Nada se da iza svega ne stoji okrutna šala, prenosi Torino Cronaca.

"Ostala sam ukočena, nisam uspjela izgovoriti ni riječ", ispričala je Carassai. "Poziv s anonimnog broja stigao je u 5:40. Rekao je samo 'mama, mama' i odmah prekinuo. Srce mi je u tom trenutku stalo."

Potraga volontera i dalje traje.

Alessandro je nestao 5. prosinca 2020. godine, nakon što je poslije svađe napustio obiteljsku kuću. Majka ističe da ranije nikada nije pokazivao takvo ponašanje.

"Sumnjamo da je Alessandro pao pod utjecaj nekoga koga je vjerojatno upoznao na internetu. Moguće je da je završio u nekoj sekti i da iz nje ne može izići. Nekoliko dana prije nestanka moj je sin djelovao preplašeno. Govorio je da ima osjećaj da ga netko promatra. Bojao se spavati sam i dolazio bi leći u moj krevet. Rekao je da se osjeća manipulirano. Čak me i upozorio: 'Pazi kad izlaziš, netko bi te mogao pratiti', ispričala je ranije Carassai.