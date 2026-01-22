Majka skrivila prometnu nesreću, sin (5) poginuo: "Cijelo vrijeme je plakala, vidno potresena..."

Kad se 20. travnja 2021. godine u ranim jutarnjim satima vozila županijskom cestom 3002 kroz mjesto Tomaševec, 42-godišnja Š. F. upravljala je vozilom pod lijekovima koji su utjecali na njezine psihofizičke sposobnosti. U vozilu se nalazio i njezin petogodišnji sin, koji nije bio vezan sigurnosnim pojasom, iako je sjedio u dječjoj autosjedalici. Vještačenjem je pritom utvrđeno da ni autosjedalica nije bila pravilno pričvršćena u vozilu, piše Jutarnji list.

Oko 8.15 sati, upravljajući VW Golfom varaždinskih registarskih oznaka, brzinu kretanja nije prilagodila stanju kolnika, koji je zbog kiše bio mokar i sklizak, niti konfiguraciji ceste, odnosno desnom zavoju. Zbog toga je izgubila nadzor nad vozilom, prešla u prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera te sletjela s kolnika. Vozilo je prednjim dijelom udarilo u vodom natopljeni travnati teren ispod razine kolnika.

Nakon izlijetanja s kolnika, Golf se višestruko prevrnuo, a u tom kaosu sinčić vozačice, koji se nalazio na stražnjem sjedalu, ispao je iz vozila u odvodni kanal. Zadobio je teške ozljede od kojih je na mjestu preminuo. Vozačica i još jedna maloljetna putnica prošle su s lakšim ozljedama, koje su im sanirane u KBC-u Rebro.

Uvjetno je osuđena

S odmakom od četiri i pol godine, na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, gdje se vodio kazneni postupak protiv 42-godišnjakinje zbog izazivanja prometne nesreće iz nehaja sa smrtnim ishodom, nedavno je izrečena uvjetna osuda. Vozačica je osuđena na godinu dana zatvora s rokom kušnje od tri godine, a oslobođena je i plaćanja sudskih troškova.

Na suđenju je priznala krivnju, iskazavši kroz suze spremnost suočiti se s posljedicama svojeg postupanja. Sud joj je to cijenio kao olakotnu okolnost, kao i činjenicu da je smrtno stradalo dijete bilo njezin sin.

- To je optuženu iznimno teško pogodilo, što je vidljivo iz njezine obrane i cjelokupnog držanja tijekom rasprave, tijekom koje je bila vidno potresena i plakala je. Takvo ponašanje upućuje na to da je svjesna da je uslijed njezina postupanja dijete izgubilo život, a sud je njezino držanje ocijenio iskrenim. Iz izvatka kaznene evidencije proizlazi da dosad nije osuđivana, što ukazuje na to da kršenje prometnih propisa ne predstavlja uobičajeno niti povremeno ponašanje. Riječ je o izoliranom postupanju, iako s tragičnim posljedicama - rekao je sudac u obrazloženju presude.

'Dijete u trenutku nesreće nije bilo vezano u dječjoj autosjedalici'

Kao otegotnu okolnost sud je, međutim, uzeo u obzir činjenicu da je vozila brzinom većom od dopuštene za konkretni zavoj na kojem je došlo do izlijetanja s ceste.

- Otegotno je cijenjeno i to što dijete u trenutku nesreće nije bilo vezano u dječjoj autosjedalici, koja pritom nije bila adekvatno pričvršćena u vozilu. Riječ je o propustu optužene, koja je kao vozačica i kao roditelj bila odgovorna za sigurnost djeteta. Otegotna je i činjenica da je vozila pod utjecajem lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti - naveo je sudac, dodavši da izrečenu uvjetnu kaznu smatra primjerenom.

Sud je zaključio kako su same posljedice djela već djelovale na optuženu odvraćajuće te da nijedna kazna ne može ublažiti, a kamoli poništiti posljedice počinjenog djela. Izricanje bezuvjetne kazne zatvora, prema ocjeni suda, u ovom bi slučaju bilo prestrogo.