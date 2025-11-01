Majka poginulog Stefana: "Štrajkat ću glađu preko puta Ćacilenda"

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je prije godinu dana poginuo u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, obratila se okupljenima na današnjem komemorativnom skupu.

U kratkom govoru poručila je kako nastavlja borbu za ostvarivanje pravde. Najavila je da će započeti štrajk glađu preko puta Čačilenda.

"Ovo je moja borba koju moram dovesti do kraja"

"Hvala studentima što me održavaju na životu. Želim se zahvaliti svima vama, bajkerima, veteranima i nama, običnim ljudima. Danas je najtužniji dan za sve nas. Danas Novi Sad plače, ali ja se borim za to da više nikada nijedna majka ne zaplače, nijedna sestra, da nitko nikada ne zaplače od nas. Želim poručiti Aleksandru Vučiću da raspiše izbore", izjavila je, prenosi Index.

Napomenula je da se mora ograditi od studenata i naroda te najavila da nastavlja dalje sama se boriti za pravdu. "Ovo je moja borba koju moram dovesti do kraja. Ja ću se sada ograditi, krećem u ovu borbu sama, tako što ću krenuti u štrajk glađu. Ja moram, to je moja obveza", istaknula je.

"Želim znati tko je ubio moje dijete i tko je ubio 16 ljudi. Mora netko odgovarati za ovo. Tako da ću ispred Skupštine grada štrajkati glađu, preko puta Čačilenda. Hvala vam za sve, za lj