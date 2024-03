Majka poginule djevojke (16) iz Podgore: ‘Dva mjeseca nakon tragedije stiglo mi je jedno pismo...‘

Srce drage i vesele 16-godišnjakinje iz Podgore prestalo je kucati 14. kolovoza u 23.35 sati na Državnoj cesti D8 na križanju s Ulicom Blato i Dračevicom u Tučepima nakon stravičnog sudara njezina motocikla s VW Golfom kojeg je vozio Ivan M. (31).

On je bio trijezan, ali neoprezan jer je postupio protivno čl. 43 Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Točnije, dolaskom do križanja počeo je lakomisleno skretati ulijevo bez da se uvjerio da to može učiniti na siguran način pa je navedenim manevrom presjekao pravac kretanja motociklu Yamaha XT 125R kojim je upravljala tinejdžerica i koja je u tome trenutku, kako je pokazala istraga, pretjecala preko pune crte.

Ono što je uslijedio zavilo je dvije obitelji u crno. Srednjoškolka se zabila prednjim dijelom motocikla u vrata vozača Golfa nakon čega je odbačena pa je udarila na krov vozila i potom na vjetrobransko staklo i završila na kolniku, piše Jutarnji list.

Višestruke ozljede koje je zadobila bile su stravične. Na mjesto događaja vrlo brzo stigla je Hitna pomoć kao i policija, koja je obitelji nesretne djevojke uputila poziv u kasne sate od kojeg strahuje ama baš svaki roditelj.

Zbog izazivanja prometne nesreće iz nehaja, Ivan M. sjest će na optuženičku klupu, a na ispitivanju u tužiteljstvu ispričao je da se kobne večeri vraćao sa suprugom prema Tučepima. Bili su na večeri s prijateljima i nisu konzumirali alkohol.

- Dolaskom do skretanja za Dračevice usporio sam i dao lijevi žmigavac. Pogledao sam u retrovizor i mrtvi kut i nije bilo nikoga na vidiku. Nitko mi nije dolazio iz suprotnog smjera. Polako sam skrenuo i odjednom mi se u moja vrata zabio velikom brzinom motor. I nisam stigao reagirati. Na kraju sam se našao s majkom oštećene i pričali smo o preminuloj djevojci i cijeloj toj situaciji zbog koje mi je jako žao. Majka je rekla da me neće tužiti, a ja sam na kraju izrazio želju razgovarati s obitelji ako budu htjeli - opisao je osumnjičeni vozač Ivan M.

Majka preminule djevojke u svoj svojoj boli i tuzi pokazala je da ima najveće srce na ovom svijetu. Dva mjeseca nakon tragedije, na kućnu adresu stiglo joj je pismo sućuti potpisano s "Obitelj M.".

- Ne znam je li to poslao okrivljeni Ivan ili u njegovo ime cijela obitelj. Na rođendan moje kćeri 8. prosinca 2022. osobno sam kontaktirala Ivana i izrazila želju da se nađemo. On je to prihvatio i našli smo se 31. prosinca 2022. u Zagrebu. Ja sam jedina od obitelji smogla snage naći se s njim. Osobno mi je izrazio sućut. Iskreno, nisam zainteresirana za njegov kazneni progon jer mu ne želim zlo. Također, ne želim postavljati nikakav zahtjev za naknadu štete jer meni moje dijete ništa vratiti neće - rekla je vrlo emotivno majka preminule maloljetnice.

U navedenom slučaju provedeno je prometno-tehničko vještačenje te je utvrđeno kako je pred sam sraz Golf vozio brzinom od 10 do 15 km/h, a motocikl 55 km/h te je vještak zaključio da je "vozač Golfa mogao vidjeti nailazeći motocikl koji pretječe po lijevoj kolničkoj traci ako koristi uređaje i opremu na vozilu ili mrtvi kut". Ujedno je vještačenje pokazalo i da je maloljetnica na motociklu započela pretjecati prije negoli Golf skretati.