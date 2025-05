Majka osuđena jer joj je sin imao previše neopravdanih sati

Zbog neopravdanih sati koje je njezin sin nakupio u školu, na Općinskom sudu u Varaždinu nedavno je osuđena jedna majka sa sjevera Hrvatske.

Žena je proglašena krivom zbog toga što se "nije brinula da njezino dijete redovito pohađa obvezni dio programa kao i ostale oblike odgojno-obrazovnog rada, što je bila dužna, radi čega je učenik tijekom školske godine neopravdano izostao 224 sata nastave", kako stoji u presudi, piše Jutarnji list.

Majka se morala pojaviti i na sudu gdje je iznosila svoju obranu, u sklopu koje je objašnjavala da joj je sin pao razred što ga je posebno pogodilo.

- On je prvih tjedan dana uredno dolazio na nastavu, ali mi se žalio da ga pedagogica svakodnevno poziva na razgovor. Nije mi rekao u vezi čega. Pitala sam pedagogicu zbog čega to radi, a ona mi je rekla da to baš i nije tako kako je moj sin ispričao. Nastavnica iz kemije je vrijeđala mog sina i govorila mu da je bitanga i da od njega ništa neće biti, što ga je također pogodilo.

On je inače pao u depresiju jer je pao razred i nakon prvih tjedan dana nije dolazio u školu. U početku sam ja nosila liječničke ispričnice u školu jer mu je jedan dečko prijetio da će ga zaklati i zapaliti nam kuću, pa je liječnica rekla neka ostane doma zbog pretrpljenog straha.

On je na kraju završio u jednom odgojnom domu jer su mu dečko koji mu je prijetio i još jedan dečko rekli da ide s njima orobiti vikendicu. Tamo je na kraju završio razred, stalno ga hvale zbog učenja i ponašanja, kazala je na sudu.

Iako po zakonu kazna za takve propuste iznosi od 60 do 660 eura, sudac je ovoga puta odlučio primijeniti samo mjeru upozorenja, odnosno opomenu. Također je oslobođena plaćanja troškova prekršajnog postupka jer nije zaposlena te nema redovita primanja, a sama uzdržava dijete.