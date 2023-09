‘Majka mi je poslala SMS da je tata pitao bratovu curu za seks. Krenula sam stepenicama i vidjela kapljice krvi...‘

U nastavku suđenja Hrvoju K. (26), optuženom da je 29. prosinca 2021. u kući u Općini Hum na Sutli usmrtio kuhinjskim nožem oca Zvonka (56), na Županijskom sudu u Zagrebu saslušano je četvero svjedoka – dva člana šire obitelji te dvojica optuženikovih prijatelja. Svi su oni, svaki na svoj način, po dojavi optuženikove partnerice A.K. došli u kuću strave te su pokušavali pomoći unesrećenom. Okretali su ga, oživljavali, davali mu umjetno disanje, masirali mu srce i polijevali vodom, zvali Hitnu... Nažalost, sve je to bilo uzalud jer je nožem dužine oštrice 14 cm Zvonko K. zadobio ubod u nadlakticu te u leđa iznad lopatice koji je bio koban, piše Jutarnji list.

Alen B. je sa optuženim dugogodišnji prijatelj te se prisjetio kako ga je kobnog dana nazvala Hrvojeva cura i da je bila u suzama.

- Rekla mi je da joj je Hrvoje došao na posao, da je vikao da ju vara ali i da ju je njegov otac Zvonko pitao za seks. Pola sata kasnije zvala je i rekla da je Hrvoje pijan u kafiću pa smo Siniša i ja krenuli im u susret. Mimoišli smo se s Hrvojem na cesti, da bi navečer tog dana Hrvojeva cura poslala poruku: ‘Dolazi, Hrvoje maše nožem‘. Siniša i ja smo otišli do kuće. Hrvoje je plakao, cura ga je grlila, rekao je da mu je dosta svega i da ne može više te da Zvonko dolje leži. Zvonko je bio u krvi, a u ruci je držao telefon. Zvali smo Hitnu i rekli su mi da nađem ranu iz koje krvari. Kad smo ga okrenuli našli smo ranu na lopatici. Uzeli smo ručnik i pritisnuli mu je. Davao sam mu umjetno disanje, a Siniša mu je masirao srce. Onda je došao i Stjepan koji je pomagao oživljavati – ispričao je u sudnici Alen B. Dodao je da mu je Hrvoje prišao i zagrlio ga plačući.

- Hrvoje je bio izvan sebe, a njegova cura je ispričala da se posvađala sa Hrvojem prije toga, da je onda došao Zvonko i stao između. I da je uzeo nož. Obiteljski odnosi su mi se, inače, činili idealni i do toga dana, povjerio se Alen B., nije znao za njihove probleme.

Drugi optuženikov prijatelj Siniša M. otkrio je da je doživio šok po ulasku u kuću kad je vidio nogu osobe koja leži.

-Zvonko je teško disao, hroptao je. Pa naglo prestao i opet prodisao. Najednom je naišla Hrvojeva baka i počela vrištati pa onda i Stjepan. Mi smo ga oživljavali, a Hrvoje je bio ispred kuće. Prišao mi je, rasplakao se i pitao me: ‘Hoćemo li biti i dalje prijatelji?‘ Rekao sam mu da da. Njihovi obiteljski odnosi su mi se činili ok, Hrvoje mi se nije žalio, a bivša Hrvojeva djevojka s kojom ima dijete mi je jednom rekla da su se potukli ali se inače nije ni ona žalila - kazao je Siniša M.

Stjepan H., tetak optuženog, otkrio je da je Hrvoja kobnog trenutka po dolasku do kuće zatekao na stepenicama kraj djevojke i oboje su plakali.

- Hrvoje mi je rekao da se posvađao s ocem. Otišao sam gore i vidio Zvonka golog u gaćama, na leđima. Davao sam mu umjetno disanje. Bilo je kao da pušem u praznu vreću. Izašao sam van i rekao svima: ‘Čovjek je mrtav‘. Zaplakali su svi, Hrvoje kao da do tada nije bio svjestan da mu je tata mrtav jer je govorio: ‘Sve bu dobro‘. U toj obitelji glavni je problem alkohol. Kad su bila obiteljska okupljanja Zvonko je pio previše i bio je nasilan kad pije. Bio je i u Domovinskom ratu pa je znao pritom spominjati puške, bombe i noževe. Šaku je izgubio pucajući iz možnara. Ne razumijem zašto taj dan Zvonko i Hrvoje nisu došli na rođendansku proslavu unuke odnosno nećaka – zapitao se Stjepan H. Njegova kćer Ines se, pak, prisjetila da u vrijeme horora u kući Hrvoje nije bio priseban. Bio je u šoku, tresao se i imao izbuljene oči, a kad je vidjela da ide "prema šanku kuće, uzeo je novčanik i brojao novac koji je imao".

- Tražio je još novca jer je rekao da sada ide u zatvor. Ispred kuće on i djevojka dok su stajali, Hrvoje mi je rekao: ‘Ti ne znaš što je meni tata napravio dan ranije‘. Iz djetinjstva pamtim dok sam dolazila k baki, da su se u toj obitelji često svađali. Zvonko je pio pa omalovažavao i vrijeđao suprugu i djecu. Pričala mi je to i moja majka, samo što su oni, inače, kao obitelj vrlo šutljivi jer je to što im se događalo bila sramota – otkrila je Ines H.

Inače, na suđenju je optuženi Hrvoje K. ponovio da se ne smatra krivim, a na upit sutkinje ima li u njegovom životu ikakvih promjena kazao je da se u međuvremenu "oženio i da nema više dijete, ali da supruga ima jedno".

Na prošloj raspravi vrlo emotivno su optuženikova majka i sestra opisale uznemirujuće dijelove suživota sa pokojnim muškarcem kojem je odavanje alkoholu bila svakodnevica, piše Jutarnji list.

- Tog dana je bratova djevojka nazvala mog muža pa sam otišla do kuće. Dok sam išla po stepenicama s vanjske strane, vidjela sam kapljice krvi, a po ulasku unutra, na unutarnjem stepeništu je ležao otac. Brat je bio izvan sebe i ništa nije odgovarao. Zvala sam muža da ode po mamu na posao, a kad je mama stigla bila sam uz nju. Oko tate su bila dva bratova prijatelja koji su mu pokušavali pomoći, svi su se čudili zašto Hitne toliko dugo nema, a Hrvoje je u jednom trenutku došao do mame i zagrlio ju te joj rekao: ‘Žao mi je mama, nisam to imao namjere napraviti.‘ Zatim ga je policija maknula. To jutro, inače, majka mi je bila poslala SMS da je tata dan ranije pitao bratovu curu za seks. Ostala sam šokirana, a majka je samo ponavljala kako ne zna više što činiti s njegovim alkoholizmom – posvjedočila je sestra optuženog prisjetivši se kako je Hrvoje u djetinjstvu često znao braniti majku kad ju je otac tukao.

Supruga pokojnog, pak, također je kroz suze otkrila uznemirujuće detalje iz prošlosti pa i kad ju je partner gađao stolicama i tukao, a policiji ga nikad nije prijavila jer je mislila da će se popraviti, da će biti bolje.