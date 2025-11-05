Majka Jeana-Michela Nicoliera pojašnjava: Podržavam prisustvo HOS-a, Tigrova, ali ne želim da...

Lyliane Fournier, majka Jeana-Michela Nicoliera, Francuza koji je dobrovoljno branio Hrvatsku, zahvaljuje svima koji čuvaju uspomenu na njezinog sina i iskazuju poštovanje svim žrtvama i sudionicima Domovinskog rata.

Kako navodi u objavi, pojavile su se objave koje su se pripisale njezinom imenu, a koje ne odražavaju njezina stvarna stajališta niti osjećaje. Dio tih objava sugerirao je zabranu prisustva određenih navijačkih skupina ili zastava na sahrani, što nije točno.

- Dragi prijatelji,

hvala svima koji održavate uspomenu i iskazujete poštovanje mom sinu i svim žrtvama i sudionicima Domovinskog rata.

Posljednjih dana objavljivane su obavijesti pod mojim imenom koje ne odražavaju moje mišljenje ni osjećaje. Posljednja je upućena IX. bojni, o čemu sam naknadno obaviještena. U njoj se navodi da ne želim da navijačke skupine dođu na sahranu s bengalkama. To je točno, ali ne vjerujem ni da bi to netko učinio.

No ostatak teksta netočno navodi da ne želim ni zastave navijačkih skupina, Tigrova, HOS-a, Pauka, Gromova itd. Naprotiv, razumijem i podržavam da ljudi pokažu odakle su sve stigli i kuda pripadaju, a posebno kad se radi o HOS-u kojeg je Jean Michel bio dio i gdje je stekao toliko dobre prijatelje da je nakon rata želio ostati živjeti u Hrvatskoj - napisala je.