Jean-Michel će počivati u Vukovaru uz heroje. Njegova obitelj donijela je konačnu odluku!

U vukovarskoj Memorijalnoj bolnici identificirali su posmrtne ostatke četiri osobe ekshumirane na području Vukovara. Informacija da se među njima nalaze i ostaci Jean-Michela Nicoliera, državljanina Francuske koji se kao mladić 1991. godine priključio HOS-u i došao ratovati u Vukovar, bila je pomalo iznenađujuća budući da je njegovo tijelo, s ostacima još dva Vukovarca, ekshumirano u neposrednoj blizini spomen doma Ovčara, dakle na području koje je više puta do sada prekopavano u preliminarnim pretragama. Druga dva branitelja koja su s njim pronađena su Zorislav Gašpar, pripadnik 204. brigade, koji je, kad je ubijen, imao samo 20 godina, te Josip Batarelo, također pripadnik 204. brigade, koji je imao 44 godine. Na identifikaciju posmrtnih ostataka pozvali su obitelj Dragutina Štica, koji je pronađen u Petrovačkoj doli s još 35 identificiranih žrtava Domovinskog rata. To su, dakle, četiri žrtve rata u Vukovaru za kojima se tragalo posljednje 34 godine i Hrvatska sad ima 1740 nestale osobe.

Kako je obiteljima rekao Tomo Medved, ministar branitelja, ta su tri hrvatska branitelja odvedena 20. studenog, nakon sloma obrane grada Vukovara, iz bolnice, s medicinskim osobljem i ranjenicima. Upravo u toj bolnici francuski su mediji snimili posljednje riječi Jean-Michela i to su snimke koje su obišle svijet. Nakon što je odveden iz bolnice, u hangarima Ovčare Jean-Michel je zlostavljan i ubijen, kao i druga dva branitelja, pišu 24 sata.

- Jean-Michel nije rođen u Hrvatskoj, ali je u njoj ostavio svoje srce i žrtvovao život. U tom, za nas sudbonosnom vremenu, kad je mnogima bilo lakše okrenuti pogled, on je pružio ruku pomoći. Kad mu je sloboda bila ugrožena, odlučio je stati uz istinu i pravdu. Njegova majka preselila se u Hrvatsku kako bi bila bliže svom sinu. Napokon je dočekala da sazna istinu o svom sinu, s još tri obitelji. Uz trojicu branitelja ekshumiranih na Ovčari, identificirali smo i Dragutina Štica, odvedenog sa Sajmišta. On je 36. žrtva Petrovačke dole - kazao je Medved te istaknuo kako je Ovčara skrivala velike tajne, a neke očigledno još skriva.

- Kako smo saznali za ovu grobnicu? U proteklih devet godina prikupili smo nova saznanja, uveli nove tehnologije, modernizirali opremu, ojačali međuresornu suradnju. Sve je to dovelo do pronalaska velikog broja novih grobnica. Ustrajno smo tragali, a i ponovno pretraživali ranije pregledane lokacije. Iako su podaci koje smo zatekli u Ministarstvu hrvatskih branitelja upućivali na to da su neke lokacije već pregledane, sve je govorilo da se na njima ipak nalaze ostaci iz Domovinskog rata, pa smo 2020. godine pronašli ostatke četiri branitelja u Marincima, nakon toga u Boboti, Šarviz doli, Bogdanovcima, Novim Jankovcima, Berku. Ti pronalasci, kao i ovaj posljednji, rezultat su šireg, detaljnijeg i metodološki sveobuhvatnijeg istraživanja terena. Zato ponovno provodimo pretraživanja već pregledanih lokacija, kao i terena na Ovčari. Pretražili smo više od 370.000 četvornih metara, istražili 75 lokacija. Usmjereni smo na traganje za najmanje 51 osobom odvedenom iz vukovarske bolnice, od kojih se nestanak najmanje 20 njih veže za hangare na Ovčari. Tako smo ove godine pronašli tu masovnu grobnicu u blizini Spomen doma, gdje su probna iskapanja rađena još 1999. godine. Ali tad nisu pronađeni ostaci. Odlučili smo ponovno istražiti to područje i, eto, pronašli tri posmrtna ostatka - kazao je Medved i dodao kako je riječ o primarnoj grobnici te da su posmrtni ostaci pronađeni u njoj bili cjeloviti, što svjedoči da su žrtve pokopane gdje su i ubijene.

DNK analiza potvrdila je podudaranje u samo mjesec dana. Sve su obitelji prihvatile taj nalaz.

- Utvrđeni nasilni karakter njihove smrti dokaz su počinjenja ratnog zločina koji ne zastarijeva. Uz Ovčaru i druge masovne grobnice, o zločinačkom karakteru srpske agresije na Vukovar zorno svjedoči i masovna grobnica na Petrovačkoj doli, gdje su žrtve dovezene s više različitih lokacija. U tri i pol godine pregledali smo 150.000 kubnih metara raznog smeća i otpada, pronašli 36 osoba u dobi od 22 do 68 godina, 20 branitelja i 16 civila, od kojih su četiri žene. Većina njih nasilno je odvedena u jesen 1991. godine. Ovdje smo identificirali i jednu osobu koja je na tu lokaciju dovezena u ljeto 1995. godine, između Bljeska i Oluje. Iako su svi iskopani ostaci obrađeni, i dalje provodimo DNK analize na koštanim ostacima koji su iznimno propali. Petrovačka dola skriva još mnoge tajne i zato smo uklonili brdo azbesta i nastavljamo pretragu tog terena, ali i ostalih sumnjivih terena u Hrvatskoj. U proteklih devet godina pretražili smo više od milijun četvornih metara diljem RH. Pronašli smo sedam masovnih i 44 pojedinačne grobnice. Identificirali 323 osobe, 43 samo u ovoj godini. Njima smo vratili mir, ali naša misija još nije završena. Tražimo još 1740 osoba, njih čak 451 s područja Vukovarsko-srijemske županije, a 328 s područja Vukovara. Nastavljamo pretraživanja u Podunavlju, ali i na Banovini - istaknuo je Medved govoreći to obiteljima, ali i francuskom veleposlaniku, koji je u Vukovar došao kao pratnja obitelji Jean-Michela Nicoliera.

- Želim zahvaliti hrvatskoj Vladi, posebno ministru Tomi Medvedu, koji je uvijek bio tu za mene svih proteklih godina, kad god bih ga zatražila neke informacije ili sastanak. Svog sam sina zadnji put čula kad je bio tu u Vukovaru, nazvao me iz bolnice. Često mi je znao reći da su Hrvati vrlo dobri ljudi, i bio je u pravu. U mislima sam sa svim drugim roditeljima koji traže svoje nestale i nadam se da će i oni dočekati ovaj dan, kad će doznati da je njihov najmiliji pronađen, i konačno se smiriti - kazala je majka Jean-Michela, Lyliane Fournier, a brat Paul dodao je kako je ovo iznimno emocionalan trenutak za cijelu obitelj.

- Otkad su nam javili da su pronašli Jean-Michela, imali smo pomiješane emocije, sreću i tugu. Ali naša borba za pravdu i istinu ide za nas dalje jer očekujemo da pravosudni istražitelji Hrvatske i Francuske sad sudjeluju u detekciji zločinaca. Pronađeno tijelo Jean-Michela otvara novu stranicu u tom smislu. Mi ćemo ići do kraja u nastojanju da osoba koja je ubila Jean-Michela bude osuđena. Također svim drugim obiteljima koje imaju svoje nestale borba i dalje traje. Traženje nestalih bolno je za sve obitelji, pa je tako bilo i za nas. Primali smo puno lažnih dojava o tome gdje je ubijen i pokopan Jean-Michel, što nije ugodno, posebno zbog toga što nam je to budilo nadu, a onda smo se ponovno razočarali. No bit će vremena da nam sad ti isti ljudi objasne zašto su nam lagali - kazao je Paul Nicolier te dodao kako je posebno sretan što je mama Lyliane dočekala da pronađe sinovo tijelo i da može otići pomoliti se na njegov grob.

Jean-Michelova obitelj odlučila je da će njegovo tijelo biti pokopano u Vukovaru, na Memorijalnom groblju branitelja.

Hrvatskoj je zahvalio i francuski veleposlanik Fabien Fieschi, koji je rekao da je ovo važan dan za dvije zemlje, ali i za obitelj Nicolier.

- Zahvaljujem Vladi RH i svima koji su svojim kontinuiranim radom doveli do ovog dana. Francuski je pravosudni sustav nastavio istragu o ubojstvu Jean-Michela i surađujemo s hrvatskim vlastima. Žao nam je i zbog ostalih obitelji koje traže svoje nestale. Nadamo se da će jednog dana naći svoji mir - rekao je kratko veleposlanik.

Obitelji ostalih ekshumiranih branitelja, Dragutina Štica, Zorislava Gašpara i Josipa Batarela,nisu bile voljne davati izjave medijima iako je na predstavljanju rezultata DNK analize i posmrtnih ostataka bilo osobito teško dvojici sinova ubijenog Batarela, koji je bio žrtva jedine žene osuđene za ratni zločin na Ovčari, Nade Kalabe. Ona je 2023. godine dobila devet godina zatvora na beogradskom sudu zbog ubojstva Josipa Batarela, o čemu je posvjedočio i Dragutin Berghofer (Beli), jedan od sedmorice koji su preživjeli pokolj na Ovčari.

On je ispričao da je Nada izvukla iz hangara Batarela, svog bivšega kolegu s posla, i pucala u njega jer je "smatrala da je on kriv za otkaz koji je dobila par mjeseci prije zlokobnih događaja". Na Ovčari se našla jer je njen suprug bio zadužen za strijeljanja svih dovedenih iz bolnice.