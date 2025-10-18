Majka došla s bolesnom bebom na pregled, šokirala se s onim što ju je dočekalo

Umjesto pedijatrijskog pregleda - prazna ordinacija. Dočekalo je to Dariju kada je trebala odvesti bolesnu bebu na pregled.

"Mi s bolesnim djetetom dolazimo i taj dan nam kažu da je ambulanta zatvorena. Opcija je ili otići na hitnu ili čekati doktoricu iz druge smjene da nas primi, a mi živimo u glavnom gradu. Kakva je tek situacija u manjim sredinama i to nas je sve šokiralo", žali se majka Darija Habuš.

Iz doma zdravlja Zagreb centar poručuju - to im je trenutačno jedina prazna ordinacija, no na natječaj se nitko ne javlja.

"Nažalost ne bajno. Situacija svugdje u RH pa i u Zagrebu nije sjajna po pitanju zdravstvene zaštite predškolske djece. Raspisali smo natječaj i nakon odlaska zadnje koelgice, nije nam se nitko javio na taj natječaj. Mi u DZ Centar imamo dovoljan broj mjesta za primiti još 1800 djece, niti jedno dijete pogotovo u Domu zdravlja centar nije bez pedijatra", govori Ino Protrka, ravnatelj DZ Zagreb Centar.

Mjesta nema u ovoj zadarskoj ordinaciji jer po broju djece je u "u crvenom".

"Nažalost s upisima smo jako loši jer smo debelo preko maksimalne brojke koja je propisana i broj upisanih mlađih od sedam godina iznad 1250. Roditelji zovu i traže upise ali moramo ih odbit", pojašnjava Tereza Tičić, specijalist pedijatrije.

Koliko je loše u ostatku Hrvatske i što ministarstvo planira poduzeti po pitanju manjka pedijatara pogledajte u videprilogu Nove TV.