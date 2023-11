Majka djeteta s teškoćama u razvoju: "Takva djeca doslovno preživljavaju, ovise o dobroj volji pojedinaca"

Ove godine se bilježe pomaci kad su u pitanju položaji i prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Na pitanje jesu li prava na razini na kojoj bi trebala biti, Zvjezdana Bogdanović je za N1 rekla:

"Razina prava je na daleko većem stupnju nego ikad dosad, ali još ima prostora za napredak. Najveći problemi pristupačnosti usluga je nedostatak kadra, pogotovo u manjim sredinama. Na godišnjoj razini tisuću do dvije tisuće osoba svake godine se više uključuje u usluge u zajednici. Osnovali smo dvije nove ustanove, u Zadarskoj županiji i Čakovcu."

"Napravljen je iskorak, no to još nije na razini obveza koje smo preuzeli. Brojni deklarativni dokumenti čekaju praktičnu realizaciju, to je najveći izazov", dodao je Darijo Jurišić.

Suzana Rešetar, majka djeteta s teškoćama u razvoju, nije se složila s njima: “Kako sam sama majka djeteta s teškoćama u razvoju, ne bih se složila da je epohalan iskorak napravljen. Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama doslovce preživljavaju. Ovise o dobroj volji pojedinaca (upis u školu, vrtić…). Imamo sustavno kršenje zajamčenih ljudskih prava na koju se RH Ustavom obvezala. Imamo izvješće iz 2022. za djece i osobe s autizmom gdje je Pravobraniteljica decidirala da se toj populaciji krše zamjamčena ljudska prava.

Govoreći o gorućim problemima Rešetar je istaknula: "Što se tiče propisa, dalo bi se uređivati. Međunarodna konvencija je vrlo jasna, kao i Ustav. Država mora preuzeti odgovornost. To su sve stihijska rješenja."