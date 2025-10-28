Majka dječaka napadnutog u školi: "Od ravnateljice i ostalih više ništa ne očekujem"

Grad Zagreb najstrože je osudio novi slučaj vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi te su poručili da su grad i sve gradske škole mjesto "nulte tolerancije na nasilje" te će unutar dostupnih ovlasti svako nasilje i neprihvatljivo ponašanje biti odmah sankcionirano.

Kako je ispričala majka napadnutog dječaka, napadači su ga zaskočili u školskom toaletu, napali ga i udarali mu glavom o umivaonik i zid. Napadnuti dječak pohađa osmi razred.

"On je išao piti vode. Oni su ušli za njim, zaskočili ga i tukli šakama po glavi, glavom u lavabo, lupali po zidu. Kad je izašao iz WC-a, njih 20-ak veličali su to nasilje. Bili su sretni što je on dobio batine, a prethodilo je tome to što je moj sin drukčiji od drugih, više se druži s curicama iz svog razreda", ispričala je majka za RTL.

"Iz škole se nitko nije javio, osim razrednika"

Tvrdi da njezin sin zbog toga već godinu dana trpi psihičko maltretiranje i izrugivanje. Napomenula je kako je napadu prethodio šamar na velikom odmoru te prijetnje na izletu u Graz za vikend.

"Pokušavamo ga hrabriti. Ima strah kako će se vratiti u školu, možda se i boji. Iz škole mi se još nitko nije javio, osim razrednika, ispao je jedan veliki čovjek, a od ravnateljice i ostalih više ništa ne očekujem, da su htjeli već bi ranije to riješili", dodala je.

Naglasila je kako je omalovažavanje sina više puta prijavljivala pedagoškoj službi, ali je reakcija izostala. Iz škole navode da su postupili po protokolu, održavši razgovore sa svim učenicima i roditeljima te zatim podnijevši prijavu policiji i socijalnoj službi.

Ravnateljica škole najavila je da će dvojica učenika snositi sankcije. "Sve će se obaviti prema proceduri škole kada je u pitanju vršnjačko nasilje. Više informacija vam trenutačno ne mogu dati", izjavila je.