Majka čija je dijete poginulo pod nadstrešnicom u Novom Sadu reagirala prema vlastima: Ovo su tri ključna uvjeta

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je prije godinu dana poginuo u urušavanju betonske nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, započela je jučer u 11:52 štrajk glađu. Najavila je da će ustrajati sve dok vlast ne ispuni tri ključna uvjeta koja je postavila, piše Nova.rs.

Tri zahtjeva za prekid štrajka

Hrka je prekid štrajka glađu, koji je započela preko puta beogradskog "Ćacilenda", uvjetovala ispunjenjem tri zahtjeva.

"Moj štrajk glađu trajat će dok vlast ne ispuni tri uvjeta koja ću im postaviti. Prvo, očekujem da saslušaju sve osumnjičene za pad nadstrešnice i da ih sve pritvore, da konačno krenu suđenja, ali ne samo za onih 13 koje su naveli, jer ih ima još. Drugo, moraju pustiti sve protupravno pritvorene studente, da ih oslobode svake krivnje. I treće, da predsjednik raspiše izbore", izjavila je za Nova.rs.

U razgovoru je najavila i da bi predsjedniku Vučiću mogla postaviti neugodno pitanje. "Pitat ću ga koliko je ljudi stradalo ispod nadstrešnice, pa neka se zamisli prije nego što odgovori".

"Spremna sam na sve"

Odluku o štrajku glađu donijela je još prije mjesec dana, ističući kako je to postalo nužno. "Spremna sam na sve. Mislim da je ovo, nažalost, sad već neophodno. Psihički sam jaka, što su svi do sada, nadam se, shvatili, a koliko će moje tijelo moći izdržati, vidjet ćemo. Važno mi je da sebi mogu reći da sam pokušala sve i da idem do kraja", naglasila je Hrka, prenosi Index.

Dodala je kako si je obećala da će, ako vlast ništa ne poduzme do kraja listopada, započeti štrajk glađu jer ne vidi drugi način za promjenu.

Istaknula je i kako se suočava s pritiscima. "Pritišću me, prijete mi iz BIA-e. Žele mi zabraniti da budem uopće blizu "Ćacilenda". Sve što im imam reći je da je to tamo javni prostor i da bilo tko od nas ga može koristiti. Ponašaju se prema meni kao da sam teroristica, a ja sam majka koja je ostala bez djeteta i koja je prije godinu dana sama ušla u ovu borbu", naglašava.

"Do sada su svi pričali Vučićevu priču"

Njezin je cilj, kako kaže, da cijeli svijet sazna što se događa u Srbiji i da se čuje istina naroda, a ne režima.

"Vlast će od danas biti pod velikim pritiskom, prije svega stranih medija. Velik broj novinara je došao kako bi čuli moju priču, a o meni snimaju čak i film. To su sve načini da se čuje naša istina u svijetu, jer do sada su svi pričali samo Vučićevu priču. Istina se pronijela svijetom i jučer na obilježavanju godišnjice, na komemorativnom skupu, ali sad ne smijemo stati", poručila je.

Dijana Hrka je štrajk glađu najavila na komemorativnom skupu u Novom Sadu povodom prve godišnjice tragedije u kojoj je život izgubilo 16 ljudi. Proteklih tjedana pripremala se za štrajk, a studentima je zahvalila što je "održavaju na životu" otkako je izgubila sina.