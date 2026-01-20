Majci koja je trogodišnju kćer bacila u Savu izrečeno 15 godina zatvora

Na zagrebačkom Županijskom sudu u utorak je izrečena kazna 34-godišnjakinji koja je u siječnju prošle godine u Zagrebu ubila svoju trogodišnju kćer bacivši je u rijeku Savu.

Suđenje koje je počelo u rujnu bilo je zatvoreno za javnost zbog zaštite žrtve i njezine obitelji, piše Dnevnik.

34-godišnjakinja je proglašena krivom za kazneno djelo teškog ubojstva te joj je izrečena kazna zatvora od 15 godina. Nakon izlaska na slobodu mora biti pod obaveznim pojačanim nadzorom.

Utvrđena joj je smanjena ubrojivost i depresija kao reakcija na djetetovu dijagnozu autizma, no vještaci su utvrdili da je razumjela što radi. Zbog teških okolnosti djela i stanja okrivljenice, naložena joj je obavezna mjera psihijatrijskog liječenja.

Opisala strašni čin

Optužnica je okrivljenu teretila da je 15. siječnja 2025. godine, na štetu svog djeteta rođenog 2021. godine, počinila kazneno djelo teškog ubojstva.

Tijekom istražnog postupka žena je priznala kazneno djelo za koje ju se tereti te je istražiteljima opisala kako se s djetetom dovezla do korita rijeke te s njim ušla u vodu i pustila ju.

Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Zagrebu nakon provedene istrage u srpnju prošle godine podignulo je pred zagrebačkim Županijskim sudom optužnicu protiv 34-godišnjakinje koja je ispustila svoje dijete u Savu kod Jankomirskog mosta.

Za djetetom su danima tragale sve spasilačke i potražne službe, no tijelo je pronađeno tek u ožujku, i to u Srbiji.

Potvrda analize DNK-a tijela koje je pronađeno u Savi u Beogradu službeno je objavljena u travnju.