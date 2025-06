Maja Šuput progovorila o razvodu: "Natjerala me sila"

Maja Šuput progovorila je periodu nakon razvoda i otkrila zašto je odlučila objaviti vijest na svom profilu.

"U mojoj se glavi nije ništa promijenilo s obzirom na to da sam ja u ovom statusu već neko vrijeme. Nisam ja sebe iznenadila kao vas prije koji dan svojom objavom. Nisam vas ni željela tako iznenaditi, no natjerala me sila da to tako objavim. Doznala sam da će mediji objaviti tu vijest pa sam ja onda stisnula gas", rekla je u podcastu Večernjeg lista.

"Ljudi se stvarno ne srame"

Kaže da članke o svom razvodu nije čitala, ali da je dobila popriličan broj poruka u DM.

"Eto, normalno je sve, osim što je iznimno, iznimno puno ponuda stiglo za vikend. Cijeli sam vikend pjevala i vozila se s jednog kraja naše zemlje na drugi, a mobitel mi nije prestao gorjeti. Nisam željela čitati članke jer mi je to bilo stvarno previše. Zapravo, to je previše za svačiji ukus, a pogotovo za aktera. Pa sam čitala poruke u DM-u i mogu vam reći da se ljudi stvarno ne srame", dodala je.

Iznenadila objavom o razvodu

Maja i Nenad bili su šest godina u braku.

"Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo, svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza, više u stilu 'hvala ti na svemu i sretno dalje'. Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije, naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu", napisala je Maja u petak na Instagramu.

"I dalje smo obitelj, samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom!", dodala je.

Bivši par podnio je zahtjev za razvod braka 28. ožujka 2025. na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, a razvod je finaliziran 31. ožujka 2025. godine.