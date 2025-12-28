Maja Šuput pjevala u Zadru, iz publike je pratio Šime

Pjevačica Maja Šuput nastupila je ove subote na glavnoj pozornici Advent u Zadru, na Trg Petra Zoranića. Tijekom blagdana, Šuput ima iznimno zgusnut raspored te ovih dana nastupa na brojnim gradskim trgovima diljem zemlje.

Odjevena u kratku haljinu, visoke čizme i topli prsluk, energičnim je nastupom rasplesala okupljene Zadrane. Iz publike ju je pratio Šime Elez, koji se s pjevačicom pojavljuje na brojnim nastupima posljednjih tjedana.

Marketinški trik ili zaljubljeni par?

Šuput se nedavno osvrnula na nagađanja koja kruže javnošću i medijima, a koja njihov odnos tumače čas kao marketinški potez, a čas kao romantičnu vezu. Govoreći o tim špekulacijama, pjevačica priznaje da je zabavlja koliko se interpretacije iz dana u dan mijenjaju.

"Danas smo marketinški trik, drugi dan smo partneri. Danas sam čak uspjela pročitati, s obzirom na to da nismo već par dana bili u medijima i na Instagramu, da je to možda kriza. Pa evo, ne znam. Nije dobro kad te ima previše jer ljudima brzo dosadiš, a nije dobro ni kad te nema jer onda vjerojatno nešto ne valja. Ne znam gdje je taj balans… možda trebam pitati neke agencije“, rekla je kroz smijeh za In magazin.