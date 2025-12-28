Close Menu

Maja Šuput pjevala u Zadru, iz publike je pratio Šime

Tijekom blagdana, Šuput ima iznimno zgusnut raspored te ovih dana nastupa na brojnim gradskim trgovima diljem zemlje

Pjevačica Maja Šuput nastupila je ove subote na glavnoj pozornici Advent u Zadru, na Trg Petra Zoranića. Tijekom blagdana, Šuput ima iznimno zgusnut raspored te ovih dana nastupa na brojnim gradskim trgovima diljem zemlje.

Odjevena u kratku haljinu, visoke čizme i topli prsluk, energičnim je nastupom rasplesala okupljene Zadrane. Iz publike ju je pratio Šime Elez, koji se s pjevačicom pojavljuje na brojnim nastupima posljednjih tjedana.

Marketinški trik ili zaljubljeni par?

Šuput se nedavno osvrnula na nagađanja koja kruže javnošću i medijima, a koja njihov odnos tumače čas kao marketinški potez, a čas kao romantičnu vezu. Govoreći o tim špekulacijama, pjevačica priznaje da je zabavlja koliko se interpretacije iz dana u dan mijenjaju.

"Danas smo marketinški trik, drugi dan smo partneri. Danas sam čak uspjela pročitati, s obzirom na to da nismo već par dana bili u medijima i na Instagramu, da je to možda kriza. Pa evo, ne znam. Nije dobro kad te ima previše jer ljudima brzo dosadiš, a nije dobro ni kad te nema jer onda vjerojatno nešto ne valja. Ne znam gdje je taj balans… možda trebam pitati neke agencije“, rekla je kroz smijeh za In magazin.

