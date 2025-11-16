Maja Sever: "Mladići u crnom jajima su gađali taksi koji je vozio Nepalac"

Novinarka i urednica Maja Sever, ujedno predsjednica Sindikata novinara Hrvatske i Europske federacije novinara, upozorila je na zabrinjavajući incident koji se dogodio u Zagrebu, objavivši na Facebooku kako je taksi vozilo stranog vozača bilo gađano jajima od skupine mladića u crnom.

U objavi ističe da takvi napadi nisu izolirani slučajevi, već da ih ima znatno više, ali ih ljudi nerado prijavljuju ili javno iznose zbog straha od osude i hejta.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti.

"Javila mi se draga prijateljica, kaže da je jučer ušla u taksi, Bolt, vozio je Nepalac. U jednom trenutku čuje udarac, drugi, treći... mladići u crnom su iz tramvaja gađali taksi. Onda mi prijatelj pošalje fotku. Onda saznajem da je ovakvih situacija mnogo više, ali ljudi ne žele objavljivati. Valjda se boje, valjda zbog hejta koji i sada slijedi.

Sve dok jednom neka npr baka, baš možda baka jednog od ovih mladića, neće biti u jednom taksiju koji vozi Nepalac, a koji će nakon jednog, drugog, trećeg jaja izgubiti kontrolu nad vozilom i...

Možda netko od roditelja našim dečkima objasni koliko je to, za početak, opasno", napisala je Sever.