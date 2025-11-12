Close Menu

Maja ne silazi sa Šime

Uživaju u Dubaiju

Maja Šuput i Šime Elez  nalaze se u Dubaiju, a sudeći po fotografijama koje je Maja podijelila na Instagramu, njihovo putovanje je prava oda hedonizmu.

Na objavama s romantične večere u jednom od elitnih restorana u Dubaiju, Maja doslovno blista. S osmijehom koji ne silazi s lica, pozira uz Šimu. Na jednoj od fotografija sjedi mu u krilu, dok je na drugoj on nježno ljubi.

"Hedonoistic", napisala je u opisu uz niz fotografija.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

 

