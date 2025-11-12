Maja ne silazi sa Šime

Maja Šuput i Šime Elez nalaze se u Dubaiju, a sudeći po fotografijama koje je Maja podijelila na Instagramu, njihovo putovanje je prava oda hedonizmu.

Na objavama s romantične večere u jednom od elitnih restorana u Dubaiju, Maja doslovno blista. S osmijehom koji ne silazi s lica, pozira uz Šimu. Na jednoj od fotografija sjedi mu u krilu, dok je na drugoj on nježno ljubi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Hedonoistic", napisala je u opisu uz niz fotografija.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli majasuput (@majasuput)