Maja i Šime tulumarili na koncertu Baby Lasagne: "Tko nas je spojio?"

Pjevačica Maja Šuput još jednom je dokazala da zna podići atmosferu gdje god se pojavi. Na svom Instagram profilu podijelila je dojmove s događaja koji je, prema njezinim riječima, prerastao u pravu blagdansku feštu. Zvijezda večeri bio je Baby Lasagna, odnosno Marko Purišić, čiji je spoj energičnog nastupa i simfonijskog orkestra privukao velik broj poznatih uzvanika.

„Tko je nas spojio??? Savršen koncert Baby Lasagne i simfonijskog orkestra bio je idealan povod da se okupimo i provedemo genijalnu večer koja je završila kao mega party“, napisala je Maja, dodajući kako je uživala u svakom trenutku.

Na objavljenim fotografijama pjevačica doslovno blista – široki osmijeh i ležerna energija otkrivaju koliko joj je večer prijala. Za ovu prigodu odabrala je elegantno bijelo odijelo sa strukiranim sakoom i hlačama ravnog kroja, naglašeno luksuznim detaljima. Posebnu pažnju privukla je njezina Chanel torbica s prepoznatljivim prošivom i zlatnim lancem, komad koji se savršeno uklopio u chic kombinaciju.

Sudeći prema reakcijama i objavama, Maja je i ovoga puta uspjela zasjeniti mnoge – kako svojom pojavom, tako i energijom koja je, čini se, dodatno podigla već ionako spektakularnu atmosferu.

