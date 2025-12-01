Close Menu

Maja i Šime tulumarili na koncertu Baby Lasagne: "Tko nas je spojio?"

Čini se da je provod bio odličan

Pjevačica Maja Šuput još jednom je dokazala da zna podići atmosferu gdje god se pojavi. Na svom Instagram profilu podijelila je dojmove s događaja koji je, prema njezinim riječima, prerastao u pravu blagdansku feštu. Zvijezda večeri bio je Baby Lasagna, odnosno Marko Purišić, čiji je spoj energičnog nastupa i simfonijskog orkestra privukao velik broj poznatih uzvanika.

„Tko je nas spojio??? Savršen koncert Baby Lasagne i simfonijskog orkestra bio je idealan povod da se okupimo i provedemo genijalnu večer koja je završila kao mega party“, napisala je Maja, dodajući kako je uživala u svakom trenutku.

Na objavljenim fotografijama pjevačica doslovno blista – široki osmijeh i ležerna energija otkrivaju koliko joj je večer prijala. Za ovu prigodu odabrala je elegantno bijelo odijelo sa strukiranim sakoom i hlačama ravnog kroja, naglašeno luksuznim detaljima. Posebnu pažnju privukla je njezina Chanel torbica s prepoznatljivim prošivom i zlatnim lancem, komad koji se savršeno uklopio u chic kombinaciju.

Sudeći prema reakcijama i objavama, Maja je i ovoga puta uspjela zasjeniti mnoge – kako svojom pojavom, tako i energijom koja je, čini se, dodatno podigla već ionako spektakularnu atmosferu.

 

 
 
 
 
 
