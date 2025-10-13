Maja i Šime neće biti kažnjeni. Oglasila se policija

Portal Fiuman zaprimio je službeni odgovor Policijske uprave primorsko – goranske vezano uz anonimnu prijavu podnesenu putem aplikacije "Policija", kojom su Maja Šuput i njezin partner Šime Elez bili prijavljeni zbog navodne vožnje motora bez kacige tijekom njihovog scenskog dolaska na pozornicu u sklopu 50. Marunade u Lovranu.

Iz Policijske uprave za Fiuman su poručili: "Slijedom Vašeg upita, izvješćujemo kako tijekom javnog okupljanja u Lovranu, 11. listopada, policija na mjestu događaja nije evidentirala počinjenja kažnjivih radnji iz domene javnog reda i mira ili prometa."

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Svake se godine okuplja tisuće posjetitelja

Na taj je način i službeno potvrđeno kako policija nije utvrdila nikakve nepravilnosti ni prekršaje tijekom nastupa popularne pjevačice. Time je završena i priča koja je izazvala brojne komentare na društvenim mrežama nakon što je anonimna prijava postala javna.

Istodobno, vijest da je jedna od najvećih i najposjećenijih manifestacija na Kvarneru protekla u potpunom redu i bez ijednog značajnijeg incidenta također je vrijedna isticanja. Marunada, koja svake godine okuplja tisuće posjetitelja, ove je godine proslavila jubilarno izdanje u pozitivnoj i veseloj atmosferi, bez zabilježenih sigurnosnih problema, što potvrđuje i dobra organizacija i suradnja svih službi uključenih u provedbu događaja.