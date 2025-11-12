Close Menu

Maja i Šime modno se uskladili. Poznati par uživa u Dubaiju, podijelili su i slike iz muzeja

Popularni par uživa u luksuzu i futurističkoj arhitekturi Dubaija, a pozornost su ponovno privukli odvažnim modnim izborima u Museum of the Future

Pjevačica Maja Šuput i Gospodin Savršeni Šime Elez uživaju u Dubaiju, odakle redovito dijele dojmove sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Ovaj put par je posjetio poznati Museum of the Future, jedno od najimpresivnijih arhitektonskih čuda u gradu.

Na fotografijama koje je Maja objavila na Instagramu, oboje su pokazali besprijekoran modni ukus. Maja je zablistala u elegantnom bijelom sakou-haljini, koji je kombinirala s mokasinkama i bijelim čarapama – spoj klasike i trenda koji odražava njezinu prepoznatljivu hrabrost u modi.

Šime je odabrao ležerno, ali profinjeno izdanje – bijele hlače i košulju uz tamni sako i tenisice.

 

 
 
 
 
 
Objavu dijeli majasuput (@majasuput)

 

 

