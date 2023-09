MAJA ĐEREK: "'Reforme' po Poljku se nastavljaju - kupovanje poslušnosti i nagrađivanje HDZ kadrova u Banovini"

Maja Đerek, bivša pročelnica za gradsku imovinu u Gradu Splitu ponovno je oplela po gradonačelniku Ivici Puljku.

Evo što je sada izjavila na društvenim mrežama.

"U duhu velikih reformi gradonačelnika Puljka, sutra bi na Gradskom vijeću trebalo biti izglasano povećanje plaća SVIM službenicima u Banovini.

Nakon što je nezakonito i dekretom odabrao stare i kompromitirane kadrove za pročelnike po ovlaštenju te nakon što je štitio takve rukovodeće kadrove bez obzira na očito počinjenu štetu, neznanje, nemar i upitnu stručnost - sada gradonačelnik Puljak ide u kupovinu poslušnosti, u stilu svojih novih saveznika iz HDZ-a.

Tako će primjerice pročelnicima plaće narasti za najmanje 200 eura. U dvije godine svog mandata gradonačelnik Puljak je temeljem javnog natječaja odabrao tek dva od osam pročelnika. Preostalih šest pročelnika je osobnim odabirom postavio na pročelničke pozicije pri tome ne mareći što je većina povezana s HDZ-om i Kerumom.

Time je prekršio Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sam Statut Grada Splita - koji propisuju kako se pročelnici imenuju isključivo putem javnog natječaja. Nakon što smo zaprimili i neke sudske presude vezano za navedeno i nakon što sam ga upozorila - rekao mi je da "tako rade i u Županiji".

Čudna je ta Puljkova beskompromisna borba protiv HDZ-a koju uporno medijski najavljuje. Opet spomenimo kako je više puta isticao da će provesti javne natječaje i odabrati stručne ljude pa čak tamo i gdje nije zakonski obvezan.

Nadalje, višim savjetnicima specijalistima bi po novom obračunu gradonačelnika Puljka plaća narasla za najmanje 100 eura (750 kuna). Treba napomenuti da nitko ne zna tko su to viši savjetnici specijalisti, da imaju plaću nešto manju od pomoćnika pročelnika, da se za neke od njih ne zna što uopće rade za tu plaću, a neki od njih su godinama radili direktnu štetu Gradu. Primjerice Marijana Bronzović, službenica koja je zvjezdane trenutke svoje karijere doživjela u HDZ-ovom i Kerumovom mandatu, a sada je omiljeni kadar gradonačelnika Puljka. Iako joj nije direktno nadređeni, nego pročelnica Službe za razvoj grada - daje joj direktne naloge koji su se sveli na to da ista ne radi ništa, osim što je napisala par mailova da organizira sastanke. To je ta famozna izvrsnost koju stalno ističe gradonačelnik Puljak.

Od početka svojeg pročelničkog rada u gradskoj upravi sam gradonačelnika Puljka usmeno i pismeno upozoravala na nestručnost i nemar pojedinih gradskih službenika, ali sam svjedočila kako ih Puljak i Ivošević uzimaju pod zaštitu te unaprjeđuju. Sada su im odlučili čak i povećati plaće iako su neki od njih učinili ogromnu štetu za Grad.

U gradskoj upravi postoji puno službenika koji stručno i pošteno rade svoj posao. Međutim, oni se ne čuju ni vide jer se ne smješkaju gradonačelniku i zamjenicima. Drugim riječima - nisu podobni.

U obrazloženju odluke o povećanju stoji da mnogi stručni kadrovi žele napustiti gradsku upravu. Više puta sam upozoravala gradonačelnika da isti ljudi žele napustiti gradsku upravu jer su stavljeni u isti koš s neradnicima i nestručnim kadrom. Koja im je onda motivacija da rade, ako se svi gledaju isto i nije bitno što i kako radiš? Svakako ne veće plaće, nego priznanje stručnog i poštenog rada i poticanje takvih kadrova.

Umjesto da takve službenike nagradi, a da kazni službenike koji su godinama radili štetu Gradu - gradonačelnik ih je opet odlučio staviti u isti koš s neradnicima. Žalosno je što se ovo ne događa samo u gradskoj upravi, nego i u drugim gradskim ustanovama.

Ovim potezom gradonačelnik Puljak i zamjenik Ivošević samo potvrđuju koliko im nije stalo do istinskih promjena te kako je sve bio predizborni trik da bi se praznom pričom pridobilo povjerenje građana.

I dok ljudi po kotarevima i mjesnim odborima volontiraju praktički za svoje stanovnike, a "stručne službe" im se mjesecima ne javljaju na mailove i telefon, ovi drugi se nagrađuju bez stvarno postignutog rezultata i napretka.

Svi koji će glasati za ovakvu odluku koja potiče nerad, neznanje i slijepu političku poslušnost - više ne mogu tvrditi da nisu znali i da su bili obmanuti. Njima na savjest i njima na odgovornost", napisala je na društvenim mrežama Maja Đerek, bivša pročelnica za gradsku imovinu u Gradu Splitu.