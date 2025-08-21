Mahunama cijena leti u nebo, kilogram i do 10 eura

Što raste brže i od najamnina i od plaća? Odgovor je: cijena mahuna. Cijena kilograma te grahorice u pojedinim hrvatskim gradovima već doseže rekordnih 10 eura. Dok se domaći proizvođači bore s vremenskim ekstremima i rastućim troškovima, građani su sve nezadovoljniji zbog novog udara na kućni budžet, piše Dnevnik.
Omiljena ljetna namirnica ovih je dana za mnoge postala luksuz na tržnicama.
"Puter mahuna konkretno je osam eura, ima ovih po šest, sve ovisi o kvaliteti. Povrće je bilo prežedno, potrošilo se vode. Mene košta i kilovat struje, ako je iz bunara. Ako je iz vodovoda, kubik struje", pravda se Drago, prodavač na tržnici u Zagrebu.
"Cijena je pet eura, vele da je puno, nije puno jer se zalijeva dan i noć da bi se nešto uzgojilo, ako se može uzgojiti radi velike vrućine", pojašnjava Branka, prodavačica na tržnici u Zagrebu.
Na splitskom pazaru cijene nešto pristupačnije nego donedavno.
"Kupuju ga jako dobro, fažol je pet eura. Ima ga, sad dolazi sinjski fažol tako da ga ima", kaže Merica, prodavačica na tržnici u Splitu.
Cijena mahuna iz godine u godinu kontinuirano raste.