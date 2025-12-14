Magla i poledica otežavaju promet, vozilo u kvaru na brzoj cesti Solin - Klis

Magla, mjestimice i vrlo gusta, jutros smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti zemlje i gorskim predjelima, upozoravaju prometne službe. Zbog niskih temperatura postoji povećana opasnost od poledice, osobito na mostovima, nadvožnjacima i dijelovima kolnika izloženima sjeni, javlja HAK.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje trenutačnim uvjetima na cestama te da održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.

Izvanredni prometni događaji

Na brzoj cesti Solin – Klis, prije tunela Klis Grlo u smjeru Dugopolja, promet se odvija uz privremenu prometnu signalizaciju zbog vozila u kvaru. Sudionici u prometu pozivaju se na dodatni oprez na tom dijelu prometnice.