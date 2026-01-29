MAESTRO JOHANNES WILDNER U HNK SPLIT: „Napokon dirigiram u gradu koji je nekada bio prijestolnica svijeta“

Veliki simfonijski koncert vrhunski je glazbeni događaj, a ujedno i ispunjenje dugogodišnje želje jednog od najistaknutijih europskih dirigenata. Maestro Johannes Wildner, glazbenik s neprocjenjivim iskustvom stečenim u Bečkoj filharmoniji i diskografijom od preko 100 izdanja, napokon staje pred splitski ansambl u gradu koji naziva svojim rajem.

„Split je nekada bio prijestolnica svijeta“

Uoči koncerta, Wildner je podijelio duboku osobnu povezanost s Dalmacijom.

„Svake godine dolazim u Split, posjećujem Velu Luku i Lumbardu – za mene je to raj na zemlji“, otkriva maestro. „Split nije samo grad kulture i povijesti; ne zaboravimo da je u vrijeme Dioklecijana bio prijestolnica svijeta. Fascinira me Dioklecijanova odluka da se vrati u svoju Salonu, svoj Solin kako bi ovdje sagradio najvažniju palaču na svijetu.“

Wildner, koji jutra provodi na probama, a poslijepodneva na Marjanu, ističe kako mu je dosad nedostajala samo jedna stvar: prilika da dirigira u splitskoj opernoj kući koju iznimno cijeni.

Repertoar emocionalnog „visokog napona“

Program je posvećen ključnim figurama njemačkog romantizma čija djela označavaju vrhunce orkestralne glazbe 19. stoljeća.

Prvi dio večeri pripada Carlu Mariji von Weberu, čime se obilježava 200. obljetnica njegove smrti. Nakon uvertire operi Strijelac vilenjak (Der Freischütz), uslijedit će Koncert br. 2 za klarinet u Es-duru. Solističku dionicu tumači proslavljeni Maximiliano Martin, solo klarinetist Škotskog komornog orkestra, poznat po karizmatičnim izvedbama.

U drugom dijelu, Orkestar HNK Split izvest će Četvrtu simfoniju u e-molu Johannesa Brahmsa, vizionarsko djelo koje je otvorilo put glazbenom modernizmu.

Glazba koja razotkriva dušu

Wildner vjeruje da je ovaj program savršeno usklađen s emocionalnim potrebama moderne publike.

„To je glazba izuzetno visokog električnog naboja i napona, usporediva s talijanskom operom. Ona razotkriva unutrašnjost naše duše“, objašnjava Wildner. „Morate osjetiti tu poruku 'tamne strane mjeseca' koja provaljuje u vaš život usred ponoći. Užasno je, ali je fantastično.“