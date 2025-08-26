Mađari se žestoko obrušili na EU, napali i Hrvatsku: "Toliko o solidarnosti"

Mađarski ministar vanjskih poslova i vanjske trgovine Péter Szijjártó izjavio je da Ukrajina ozbiljno ugrožava interese Mađarske time što ponovno napada naftovod Barátság, ključnu energetsku vezu za Mađarsku i Slovačku. Prema njegovim riječima, Europska komisija svojim "suzdržanim šutnjom" zapravo podržava Kijev, iako bi trebala štititi interese država članica.

"Europska komisija sama sebe ponižava kada na cinkosan način šuti dok Ukrajina napada naftovod presudan za opskrbu Mađarske i Slovačke", rekao je Szijjártó u emisiji Harcosok órája.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Zelenskijeva prijetnja Budimpešti

Ministar je ustvrdio da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij "otvoreno i drsko zaprijetio" Mađarskoj poručivši kako će napadi na naftovod trajati sve dok Budimpešta ne zauzme ukrajinsko-prijateljsko stajalište, slično onome što zahtijevaju Bruxelles, Europska pučka stranka i njezina mađarska partnerska stranka, Tisza.

"U Ukrajini se vodi izrazito protumađarska politika, a Kijev računa na to da će Bruxelles i njegovi saveznici u Mađarskoj izvršiti dovoljan pritisak kako bi nas prisilili na promjenu stava", dodao je, piše Index HU.

Energetska ovisnost i ograničenja

Szijjártó je naglasio da nafta u Mađarsku stiže iz dva smjera – iz Rusije preko naftovoda Barátság i iz Hrvatske preko naftovoda Adria, no kapacitet potonjeg nije dovoljan.

"Ako se isporuka preko Barátsága onemogući na dulje vrijeme, opskrba naftom u Mađarskoj i Slovačkoj postaje fizički nemoguća. Ovo nije političko ni ideološko pitanje, nego čisto tehničko", upozorio je.

Podsjetio je da napadi na Barátság ne štete Rusiji, već izravno pogađaju Mađare i Slovake.

Kritika Bruxellesa i Zagreba

Ministar je oštro osudio "šutnju" Europske komisije, optuživši je da umjesto europskih interesa zastupa ukrajinske. "Ovo više nije Europska komisija, nego Ukrajinska komisija", rekao je, aludirajući na predsjednicu EK Ursulu von der Leyen.

Govoreći o alternativnim rutama, Szijjártó je istaknuo da je Mađarska tražila proširenje kapaciteta naftovoda u Hrvatskoj, no Zagreb to nije učinio, već je dodatno povisio tranzitne naknade. "Toliko o europskoj solidarnosti", dodao je.

Szijjártó je naglasio da bi Mađarska, koja osigurava 30–40 posto ukrajinskog uvoza električne energije, mogla Kijevu stvoriti ozbiljne poteškoće, ali to ne želi učiniti jer ne želi nanositi štetu ukrajinskim građanima.

"Bolje je da se Ukrajinci toga sjete dok razmišljaju o napadima na Barátság. Mi ne želimo zlo ukrajinskim obiteljima, ali naša strpljivost ima granice", upozorio je, javlja Index HU.

Posljedice napada i pregovori s Rusijom

Mađarski ministar vanjskih poslova sastao se s ruskim zamjenikom ministra energetike Pavelom Sorokinom kako bi razmotrili tehničke posljedice posljednjeg napada na Barátság. Prema prvim procjenama, obnova sustava potrajat će najmanje pet dana.

"Zbog napada smo cijeli dan bili u stalnoj komunikaciji s premijerom", napisao je Szijjártó na društvenim mrežama, dodavši da očekuje od Europske komisije da intervenira kako bi spriječila ponavljanje sličnih incidenata.