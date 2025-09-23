"Macola, 10 minuta pauze!" Rekordna vožnja 37-e: Dva sata od Dujmovače do Štafilića, vozač 'zatražio pauzu'

Svjedoci smo nesnosnih gužvi na prometnicama u nazad par godina. Muku s prometom ne muče samo oni koji se osobnim automobilima voze na posao ili fakultet, nego i korisnici javnog gradskog prijevoza. Prometova linija 37 koja prometuje na relaciji Split-Trogir jedna je od najopterećenijih linija u nazad trideset godina. Linija je to koja prometuje svakih dvadeset minuta ali činjenica je kako to nije dovoljno. Svakodnevno svjedočimo pretrpanim autobusima, ljudima koji, doslovno, vise jedan na drugom. Autobusima u kojima ne radi klima, a uhvatiti mjesto za sjedenje je ravno izvlačenju sedmice na Lotu.

Nerijetko na toj liniji nekome pozlije što je slučaj od prošle srijede kad je djevojka pala u nesvijest u prenapučenom autobusu.

Evo što su nam ispričali putnici

Linija broj 37 koja je krenula u 14:30 sati po riječima sudionika ovog nemilog događaja bila je toliko puna ljudi da se nije moglo normalno disati. Klima nije radila, a zbog nesnosne gužve ljudi nisu mogli ni ući ni izaći iz autobusa.

''Ovo su katastrofalne situacije, i ovakvo stanje u autobusima je nepodnošljivo. Ovo nije ni prvi ni zadnji put da prisustvujem tomu kako nekome pozlije. Ovo je poražavajuće. Pa mi smo ljudi, a ne stoka'', započinje svoju priču čitateljica te nastavlja.

''Mi smo svjesni kako vozač ne može kontrolirati koliko ljudi ulazi u autobus. Na kraju on tu nije neka vrsta policajca niti je to njegov posao. Njegov posao je da sigurno dođemo na odredište. Ali ovakve gužve su prevršile sve mjere. Od kad znam za sebe u 37-mi je nesnosna gužva. Uvijek kasnimo, uvijek trebamo misliti hoćemo li stići na vrijeme, a da ne govorim da za svoje novce kojima plaćamo ovaj prijevoz imamo pravo na ljudskost i dostojanstvo'', priča nam vidno revoltirana čitateljica.

Iz tvrtke Promet d.o.o. kažu kako u terminima kada počinje ili završava školska nastava, gotovo svi autobusi na linijama javnog prijevoza su popunjeni više negoli je to uobičajeno.

Treba li Promet Split povećati broj polazaka i je li to izvedivo?

Konkretno linija broj 37 sa 57 polazaka u oba smjera ima visoku frekvenciju polazaka koja se obavlja sa zglobnim autobusima, također u terminima prilagođenim đacima prometuje i linija broj 38, i to sa 7 polazaka u oba smjera, upravo s ciljem rasterećenja.

Tvrtku Promet pitali smo razmišljaju li o promjeni vremena polaska, pa bi tako linija 37 polazila svakih 10 minuta kako bi se rasteretila gužva.

- Interval polazaka od svakih 10 min iziskivao bi gotovo 10 dodatnih autobusa, ali i veliki broj vozača.

Iako smo ograničeni kapacitetima u smislu ljudskih resursa ali i vozila, uzet ćemo u obzir ovu primjedbu te u dogovoru s jedinicama lokalnih samouprava po mogućnosti pojačati postojeći polazak ukoliko naše stručne službe zabilježe neuobičajenu ili nepropisnu popunjenost autobusa, kazali su.

Nama je malo čudna ova izjava o ''neuobičajenoj ili nepropisnoj popunjenosti autobusa'' jer nismo nikad vidjeli kontrolore da su nekoga izbacili iz autobusa jer je prenapučen, niti smo ikad bili svjedoci kontrole popunjenosti kapaciteta autobusa.

Dva sata od Dujmovače do Štafilića

Druga čitateljica svjedočila je rekordnom vremenu trajanja vožnje 37-mom od Dujmovače do Kaštel Štafilića koja je trajala skoro dva sata.

''Svjesni smo da su prošli petak bili radovi na semaforima na Širini ali nije mi jasno tko zamjenjuje semafore u najfrekventniji uru. Naša vožnja s posla je bila kao vožnja iz horor filma, koja je trajala skoro dva sata. Pun autobus, ljudi s posla, djeca iz škole, milion stupnjeva. Nemaš gdje sjest, svi nervozni. Pa pitam se do kad više. Ja sam trebala s posla doći u 14:30 sati, a došla sam u 17 sati. Predviđena vožnja 37-e je oko 45 minuta. Pa to je nekad bilo kad sam ja dijete bila, sad o tome možemo samo sanjati'', priča nam ova gospođa.

Scene iz Prometove 37-me uvijek su bile za pamćenje pa je tako i ova dvosatna vožnja na kraju sve balade popraćena smijehom i ovacijama za vozača.

''Negdje u Kaštel Štafiliću vozač je, onako ispod glasa povikao: Macola, 10 minuta odmora za piš pauzu'', pa se cijeli autobus nasmijao svom jadu, nastavlja priču gospođa.

-Pa dobro je čovjek i rekao. Mogli smo do Macole doći za dva sata, a ne do Štafilića koji je udaljen desetak kilometara od Dujmovače. Ma ovo je strašno, šta da vam pričam više'', završava sugovornica svoju priču.

Evo što kažu iz splitske tvrtke Promet

Iz Prometa poručuju kako im je iskreno žao zbog neugodnih iskustava putnica. Nadodaju kako njihovi vozači redovito prijavljuju sve uočene nedostatke na vozilima pa tako i neispravan rad rashladnih uređaja, ali će ,svakako, dodatno provjeriti ispravnost rashladnog uređaja u autobusu koji je prometovao u navedenom terminu.

Iz svega se da zaključiti kako će se stanovnici Kaštela i Trogira još neko vrijeme voziti u prebukiranima autobusima jer kao i u svim branšama nedostaje radne snage ali i vozila. Nadamo se kako će neke buduće generacije ići u školu ili na posao u autobusu u kojemu mogu sjesti te na vrijeme stići na svoje odredište.

