Mačke mijauču više muškarcima nego ženama: Sada je i znanstveno dokazano

Novo znanstveno istraživanje objavljeno u uglednom međunarodnom časopisu Ethology otkriva da domaće mačke značajno više mijauču kad se susretnu s muškim vlasnicima nego s ženskima, što bi moglo ukazivati na sofisticiranije obrasce komunikacije nego što se ranije mislilo.

U istraživanju koje su proveli znanstvenici s Ankara University i suradničkih institucija u Turskoj, promatrano je 31 mačka u njegovom kućnom okruženju, pri čemu su vlasnici nosili kameru pričvršćenu na prsa kako bi zabilježili prve trenutke susreta nakon povratka kući. Analizom prvih 100 sekundi interakcije zabilježeno je da mačke prosječno izgovore 4,3 vokalizacije (mijaukanje, predenje i slično) u susretu s muškim vlasnikom, u usporedbi s 1,8 vokalizacija kod ženskih vlasnica, bez obzira na dob, spol ili pasminu životinje. Studija je objavljena u znanstvenom čaopisu Ethology.

Istraživači u radu navode da su rezultati statistički značajni te da mačke koriste vokalizaciju više prema muškim skrbnicima, dok drugi demografski faktori nisu imali utjecaja na učestalost ili trajanje pozdravnog ponašanja. Oni sugeriraju da su ove razlike povezane s različitim obrascima ljudske komunikacije — muški vlasnici u prosjeku rjeđe govore svojim mačkama ili reagiraju na njihove signale, pa mačke mogu intenzivnije „podizati glas“ kako bi privukle njihovu pažnju.

Jedan od autora studije komentirao je kako „mačke koriste vokalnu komunikaciju češće kad pozdravljaju muške skrbnike… spol skrbnika može modulirati njihov način komunikacije — muškarci su možda manje verbalno aktivni prema mačkama, što potiče mačke da češće koriste vokalne signale“.

Stručnjaci koji su komentirali ovu studiju ističu da su nalazi zanimljivi, ali da su potrebna dodatna istraživanja u različitim kulturama i s većim uzorcima, kako bi se potvrdila univerzalnost ovog ponašanja.

Ova studija daje važan uvid u kompleksnu međusobnu komunikaciju između ljudi i mačaka, naglašavajući kako se mačke ne ponašaju isto prema svim članovima kućanstva, već mogu prilagoditi svoje vokalne signale ovisno o osobi s kojom komuniciraju.