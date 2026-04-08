Ma, tko može odoljeti ovom slatkišu u čašici?! Žana, djevojka sa splitskom adresom, osvojila je Dalmatince svojim 'Nonna Tiramisu'! Otkrivamo kako ga stvara i zašto su svi poludjeli za njim

Žana Marić, djevojka rodom iz Orebića koja danas živi u Splitu, poznata je po svojoj strasti prema konjima i profesionalnom jahanju, no njezina druga strast - slastice, povod su našeg razgovora. Žana je svoju ljubav prema desertima pretvorila u uspješan brend koji osvaja nepca Dalmatinaca. Nonna Tiramisu rezultat je dugogodišnjeg iskustva u kuhinji obiteljskog hotela, ljubavi prema slasticama i želje da okusi budu jednostavni, a istovremeno sofisticirani.

Iako je pokretanje vlastitog slastičarskog biznisa u današnjem Splitu izazovno, Žana je s entuzijazmom prihvatila svaki korak ovog puta: od osmišljavanja recepture do pakiranja i distribucije svojih tiramisu čašica.

U razgovoru koji slijedi Žana nam otkriva kako je nastala ideja za Nonna Tiramisu, tko je inspiracija iza imena brenda, te planove za budućnost koji uključuju i otvaranje fizičke lokacije...

Naša sugovornica otkriva kako je ideja za Nonna Tiramisu nastala sasvim spontano. Godinama je radila u obiteljskom hotelu kao šefica kuhinje, a slastice su joj uvijek bile način opuštanja i uživanja. Tiramisu je odabrala jer je to desert koji gosti uvijek rado biraju poznat, siguran i omiljen. Kroz iskustvo i ljubav prema desertima razvila je svoj recept koji je ubrzo postao prepoznatljiv među posjetiteljima.

Nemoguće je bilo ne pitati ju tko je 'Nonna' u njezinoj priči te postoji li stvarna osoba iza imena?

- Nonna zapravo nije stvarna osoba, već ime koje sam pažljivo odabrala jer nosi toplinu, tradiciju i autentičnost koju sam željela povezati sa svojim slasticama. Od početka sam imala ideju o rustikalnom, domaćem ugođaju cijelog brenda, pa mi je bilo važno pronaći ime koje će to pratiti i koje će se lijepo uklopiti, ne samo uz tiramisu nego i uz sve ostale slastice koje planiram u budućnosti. U tome mi je pomogla jedna draga prijateljica koja je predložila ime 'Nonna', i to je bilo nešto što mi se svidjelo na prvu jednostavno sam znala da je to to - kazuje nam Žana.

Žana je priznala da ju je odaziv ljudi za 'Nonna' tiramisu uistinu iznenadio. U početku nije imala nikakva posebna očekivanja. Sve je krenulo spontano i iz ljubavi prema onome što radi.

- Upravo zato mi je još draže vidjeti koliko su ljudi prepoznali trud i s koliko su pozitivnih reakcija dočekali moj tiramisu. To mi je dodatna motivacija da nastavim dalje i razvijam svoju priču - ističe.

Možeš li nam otkriti koje je trenutak bio prekretnica, odnosno kada si shvatila da ovo više nije samo hobi nego ozbiljan posao?

- Shvatila sam to u trenutku kada sam vidjela sve veću potražnju i kada su narudžbe počele dolaziti u većim količinama. Tada sam postala svjesna da ovo više nije samo hobi, nego nešto što ima potencijal prerasti u ozbiljan posao.

Koliko je izazovno danas pokrenuti slastičarski biznis u Splitu?

- Pokrenuti slastičarstvo danas zaista je jako izazovno. Potrebno je puno strpljenja, znanja i upornosti, ali i spremnosti da se nosite sa svim izazovima koje ovaj posao donosi. Nažalost, uz lijepe strane dolaze i one manje lijepe, kojih danas ima dosta, ali vjerujem da se uz trud, rad i ljubav prema onome što radiš može pronaći svoj put - govori Žana te nastavlja o izazovima na početku rada:

- Iskreno, i dalje je izazovno i svaki dan nosi nešto novo. Ipak, ono što bih izdvojila kao najveći izazov na samom početku bio je upravo krenuti. Na prvu sve izgleda jednostavno, ali kada želiš da svaki detalj bude pažljivo osmišljen i da sve izgleda lijepo i profesionalno, to zaista oduzima puno vremena i truda. Uz to, uvijek postoji i ona doza neizvjesnosti jer nikada ne znaš kako će ljudi reagirati. A pravi izazovi tek dolaze, trenutno sam u potrazi za vlastitim prostorom, što je jedan veliki i važan korak u cijeloj ovoj priči - iskreno će.

Žana radi sve sama, što sa sobom nosi brojne izazove, ali joj istovremeno daje potpunu kontrolu nad svakim detaljem i kvalitetom njezinih slastica. Iako trenutno sve gradi korak po korak, sanja o budućnosti u kojoj će proširiti priču i imati svoj tim. Ističe da je njezin tiramisu poseban upravo zbog pažljivo odabranih premium namirnica, kvaliteta je uvijek na prvom mjestu!

Njena Classic verzija krije malu, ali važnu tajnu: dozu hrskavosti i sloj karamele, što već na prvi zalogaj razlikuje njezin tiramisu od klasičnih verzija na koje su ljudi navikli.

Na pitanje koliko joj je trebalo da dođeš do 'savršene' recepture odgovara:

- Trebalo je zaista puno pokušaja, zapisivanja i stalnog usavršavanja recepta. Isprobavala sam različite varijante i vrste mascarponea dok nisam pronašla ono što mi u potpunosti odgovara. Bio je to proces koji je zahtijevao vrijeme, strpljenje i puno testiranja, ali upravo kroz to sam došla do recepture s kojom sam danas zaista zadovoljna.

Koji je trenutno najtraženiji okus?

- Trenutno je najtraženiji Classic tiramisu, kao bezvremenski favorit kojem se ljudi uvijek vraćaju.

Žana planira uvesti nove, možda i neobične kombinacije tiramisua. Najavljuje da će uskoro predstaviti ljetne okuse, a već polako priprema i jesenske, nastavljajući pritom razvijati svoju kreativnost i širenje ponude.

Za naš portal otkriva da su joj društvene mreže uvelike pomogle u brendiranju. Iako je tek na početku stvaranja brenda, smatra da su danas društvene mreže i marketing važan dio svakog poslovanja.

- Mogu reći da su mi već sada puno pomogle u vidljivosti i povezivanju s ljudima - dodaje.

Žana ulaže mnogo truda u sadržaj i komunikaciju s pratiteljima. Nastoji biti zanimljiva, ali nikada napadna u svojim objavama, želeći da sve djeluje prirodno i iskreno. Kada je riječ o kontaktu s kupcima, uvijek se trudi biti dostupna, pažljivo slušati njihove želje i nastojati da se sve dogovori na obostrano zadovoljstvo, izlazeći im u susret koliko god je moguće.

Može li se danas živjeti od ovakvog posla?

- Teško je dati jednoznačan odgovor na to pitanje, jer svatko ima različite potrebe i očekivanja. Mogu reći da nije jednostavno postići određenu razinu zarade, pogotovo na samom početku, gdje se i sama trenutno nalazim. Ipak, vjerujem da se uz vrijeme, trud i dobru organizaciju može doći do toga da se od ovog posla može lijepo i stabilno živjeti.

Opisala nam je i kako izgleda njezin tipičan radni dan...

- Dan započinjem tako što pregledam što sve trebam raditi, pripremim potrebne količine i organiziram čašice, nakon čega krećem s izradom. Dok se kolači hlade, dovršavam narudžbe od prethodnog dana i pakiram ih za isporuku. Nakon toga provjeravam što me čeka za sljedeći dan, jesam li opskrbljena svim potrebnim namirnicama, a dio dana posvetim i komunikaciji – odgovaranju na poruke i dogovorima s kupcima.

Žana priznaje da za sada nema trenutaka kada bi poželjela odustati jer ljubav prema onome što radi i dalje nadjačava sve izazove s kojima se susreće.

Najveća podrška u cijelom tom putu su joj roditelji, brat, uža obitelj i najbliži prijatelji, koji joj pružaju snagu i motivaciju da nastavi razvijati svoj brend.

Koji su ti planovi za dalje – razmišljaš li o otvaranju fizičke lokacije?

- Imam dosta planova i projekata, o kojima ćete uskoro više saznati. S obzirom na to da sam još uvijek na dvije relacije, Pelješac – Split, sve zahtijeva dodatnu organizaciju, ali nakon ljeta u planu je otvorenje fizičke lokacije, čemu se posebno veselim.

I za kraj... Gdje vidiš Nonna Tiramisu za nekoliko godina?

- Vidim ga kroz puno sretnih lica i lijepih priča u kojima će Nonna Tiramisu imati svoje mjesto. Ipak, ljubav ide kroz želudac, a svi se uvijek rado sjetimo trenutaka kada smo negdje probali nešto zaista posebno - otkiva Žana u razgovoru za portal Dalmacija Danas.