"Ma kapetane, nema rampa di, neće nigdi": Ovo su najnoviji detalji optužnice zbog tragedije na trajektu Lastovo

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je u rujnu optužnicu protiv zapovjednika, prvog časnika palube i vođe palube trajekta Jadrolinije zbog pomorske nesreće u kojoj su poginuli kormilar Marko Topić, vođa stroja Boško Kostović i mornar Denis Šarić.

Optužnica je podignuta protiv zapovjednika trajekta Gorana Đolonge (37), prvog časnika palube Davora Zagorca (32) i vođe palube Predraga Vulića (49), a tereti ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti pri čemu je prouzročena smrt više osoba.

Prema Kaznenom zakonu RH trojici pomoraca prijeti kazna zatvora od jedne do osam godina, piše Index.

Konkretna kazna koju će izreći sud ovisit će o olakotnim i otegotnim okolnostima za svakog od optuženih pojedinačno, uključujući njihovu ulogu u nesreći, prethodnu neosuđivanost, obiteljske prilike i stav prema djelu. Postupak se vodi pred Općinskim sudom u Rijeci.

Rampa pala na članove posade

Podsjetimo, tragedija se dogodila 11. kolovoza prošle godine oko 15:10 sati na trajektnom pristaništu Nova riva u Malom Lošinju.

Trajekt Lastovo bio je privezan na pristaništu kada je pala prednja ukrcajna rampa na članove posade koji su se nalazili ispod nje kako bi pregledali brtvu.

Prvi časnik palube Davor Zagorac također je bio ispod rampe, ali je preživio. Zadobio je frakturu ramena i zdjelice koje su klasificirane kao teške tjelesne ozljede.

Kako je došlo do nesreće

Posada je tog dana primijetila manju količinu vode tijekom plovidbe, što je ukazivalo na mogući problem s brtvenom gumom na prednjoj ukrcajnoj rampi. Zapovjednik Đolonga odlučio je osobno provjeriti brtvu nakon pristajanja u Malom Lošinju.

Nakon iskrcaja putnika i vozila, pristupilo se podizanju rampe kako bi se izvršio pregled brtve. Međutim, rampa nije osigurana zabravnim klinovima - metalnim klinovima koji služe za fiksiranje rampe u podignutom položaju.

Prema optužnici, vođa palube Predrag Vulić propustio je izdati zapovijed kormilaru za osiguranje rampe klinovima. Prvi časnik Davor Zagorac propustio je nadzirati radnje na palubi kako je bio dužan. A zapovjednik Goran Đolonga ugasio je hidraulički sustav premda rampa nije bila osigurana.

"Nema rampa kuda ići"

Prema optužnici, kada je zapovjednik Đolonga sišao u garažu i upozorio vođu palube da rampa nije osigurana, Vulić mu je odgovorio: "Nema rampa kuda ići."

Zapovjednik to nije dovoljno ozbiljno shvatio, navodi se u optužnici.

Vještaci Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu utvrdili su da ukrcajna rampa može stajati u podignutom položaju jedino dok hidraulička pumpa radi ili ako je osigurana zabravnim klinovima. Ventil na hidromotoru namijenjen je kontroliranom dizanju i spuštanju rampe, ali ne može držati rampu u podignutom položaju.

Stručnjak tvrtke "MAG Sistem" koja održava hidrauličke sustave na brodu objasnio je da da je hidraulika ostala upaljena, do pada rampe ne bi došlo jer bi ona zadržala rampu u podignutom položaju budući da bi snabdijevala sustav uljem.

"Svi na palubi su znali da se rampa mora osigurati. To je bilo Sveto pismo"

Tijekom istrage ispitano je više bivših i sadašnjih članova posade broda "Lastovo". Svi su suglasno iskazivali da je osiguranje rampe klinovima bilo "Sveto pismo" i da su svi na palubi znali da se rampa mora osigurati kada je u podignutom položaju.

Bivši zapovjednik broda potvrdio je da se rampa nikada ne drži samo na hidraulici. "Nikada mi nije palo napamet testirati može li hidraulika držati rampu", izjavio je tijekom svjedočenja.

Svjedok, koji je provodio upoznavanje zapovjednika Đolonge s trajektom, potvrdio je da ga je uputio u sve procedure, uključujući i osiguranje rampe zabravama. "Nikada se nije desilo da netko odluči ne zabraviti rampu," naveo je.

Zaposlenik parkirališta vidio je trenutak pada rampe. Svjedočio je o reakciji jednog člana posade koji je bio "vidno potresen, dezorijentiran, hodao je i govorio "Jao, što sam to napravio, ja sam kriv". Kasnije je utvrđeno da se radilo o vođi palube Vuliću, piše Index.

Sva trojica tvrde da su nevini

Tijekom istrage sva trojica okrivljenika izjavila su da se ne smatraju krivima i dala su detaljne obrane.

Zapovjednik broda Goran Đolonga tvrdio je da mu nikada nije rečeno da se zabrave moraju stavljati i da mu nitko nije rekao da se hidraulika ne smije gasiti. Naglasio je da na brodu nije bilo tehničke dokumentacije za hidraulički sustav niti pisane procedure za rukovanje rampom. Istaknuo je da je upozorio vođu palube Predrag Vulić da rampa nije zabravljena, ali je ovaj rekao "ma kapetane, nema ona di, neće nigdi".

Prvi časnik Davor Zagorac tvrdio je da prema rasporedu poslova on nema dužnost kontrolirati vođu palube jer to čini zapovjednik. Naveo je da nije znao niti mogao znati da nisu postavljeni zabravni klinovi. Kada ga je zapovjednik zvao na mobitel, on je već bio ispod rampe.

Vođa palube Predrag Vulić izjavio je da je čekao da netko osigura rampu klinovima, ali u jednom trenutku je hidraulika ugašena. Odmah je pitao zapovjednika zašto je ugasio hidrauliku, a ovaj je rekao da "neće biti ništa za pet minuta". Vulić je istrčao van i pokušao upozoriti ljude da se maknu, ali je bilo prekasno. Naglasio je da zapovjednik nije smio ugasiti hidrauliku i da je morao vidjeti da rampa nije osigurana, piše Index.