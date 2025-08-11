Godišnjica tragedije koja je zavila Hrvatsku u crno: Tri pomorca tragično preminula na trajektu Lastovo

Na današnji dan 2024. godine dogodila se velika tragedija na trajektu Jadrolinije Lastovo

Na današnji dan prošle godine, 11. kolovoza 2024., dogodila se tragična nesreća na trajektu Jadrolinije Lastovo u Malom Lošinju, u kojoj su smrtno stradala tri pomorca, a jedan je teško ozlijeđen.

Nesreća se dogodila oko 15:30 sati, kada je na članove posade pala ulazna rampa trajekta.

Među stradalima su bili 58-godišnji vođa stroja iz Vinišća, Boško Kostović, te kormilari Marko Topić (38) iz Solina i Denis Šarić (54) iz Zadra.

Ova tragedija duboko je potresla hrvatsku pomorsku zajednicu i podsjetila na važnost sigurnosti na radu.

Za smrt trojice pomoraca i pad rampe trajekta "Lastovo" u Malom Lošinju odgovorni su predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta, zapovjednik broda Goran Đolonga i sama Jadrolinija, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

MMPI o nesreći

Podsjetimo, u siječnju 2025. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture završilo je izvide pomorskih prekršaja koje je provodilo vezano uz nesreću broda „Lastovo“, koja se dogodila 11. kolovoza 2024. godine u Malom Lošinju, a u kojoj su pri padu pramčane rampe smrtno stradale tri osobe, dok je jedna osoba teže ozlijeđena.

Nakon saznanja o pomorskoj nesreći Ministarstvo je uputilo ovlaštene službenike iz Uprave sigurnosti plovidbe da provedu izvide s ciljem utvrđivanja okolnosti koje su dovele do nesreće te otkrivanja i kažnjavanja počinitelja pomorskih prekršaja, a skladu s ovlastima koje proizlaze iz Pomorskog zakonika.

Izvješće o provedenim izvidima pomorskih prekršaja u predmetu pomorske nesreće broda „Lastovo“ dostupno je na slijedećoj poveznici.