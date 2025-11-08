Close Menu

Ma, je li ovo moguće? Dvojica mladića igrala tenis preko četiri prometne trake

Jeste li ovo vidjeli?

Do naše redakcije stigao je video koji se brzo širi društvenim mrežama.

Naime, na njemu su prikazana dvojica mladića koji su odlučili zaigrati tenis usred prometnice, i to preko čak četiri trake. Snimka prikazuje kako s reketima i lopticom razmjenjuju udarce dok automobili prolaze tik pored njih, a prolaznici u nevjerici promatraju prizor.

Čitatelji koji su nam poslali video upozorili su na izuzetno opasno ponašanje koje je moglo završiti teškom nesrećom.

Više u galeriji.

