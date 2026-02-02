Ma je li moguće? Svi živi na Rivi danas - bulje u mobitele

I dok je Riva bila ispunjena ljudima, prizori s lica mjesta pokazuju drukčiju sliku zajedništva. Umjesto međusobne komunikacije i pogleda prema moru, mnogi su bili usmjereni u zaslone svojih mobitela.

Fotografije iz galerije bilježe svakodnevni prizor suvremenog života – šetnja rivom, ali s pogledom spuštenim prema ekranu. Mobiteli su postali produžetak ruke, sredstvo informiranja, komunikacije i bilježenja trenutka, ali i barijera između ljudi i prostora u kojem se nalaze.

Riva, nekoć mjesto susreta i razgovora, danas je i pozornica digitalne stvarnosti u kojoj se istodobno boravi fizički i virtualno.